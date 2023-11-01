Посол Израиля предложил помощь с эвакуацией дагестанским евреям

01 ноября 2023, 13:19

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Израильское посольство в России готово помочь дагестанским евреям с переездом в Израиль, сообщил представитель дипмиссии.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Граждане Израиля, прилетевшие в Дагестан, не пострадали во время беспорядков, все они были вывезены и уже покинули Махачкалу, заявил 30 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви. Среди пассажиров были и дети из России, которые ездили в Израиль на лечение от рака, отметил он.

В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. К 1 ноября 15 участников беспорядков были приговорены к административным арестам, еще двое - к обязательным работам.

Израильское посольство в России готово помочь с эвакуацией еврейских семей из Дагестана, сообщил Александр Бен Цви. "Если кто-то обратится к нам за помощью, мы сможем помочь. Но мы говорим, конечно, о тех, кто хочет уехать в Израиль", - приводит сегодня его слова РБК.

По словам посла, после инцидента в Махачкале к посольству обратилась по вопросу эвакуации лишь одна семья, но и она передумала эвакуироваться.

Среди пассажиров рейса более 30 человек имели израильское гражданство, добавил Бен Цви. "Часть из них живут в Дагестане, сейчас они дома. Когда все успокоилось, они просто уехали домой. Часть - улетели. Вызывали вертолеты, они улетели сначала в Минеральные Воды, потом в Москву. А куда потом - мы уже не знаем. Разлетелись по местам, куда планировали попасть с самого начала", - цитирует посла издание.

Бен Цви подчеркнул, что евреи жили в Дагестане «очень много лет, больше ста, это их дом», говорится в публикации.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал шокирующими беспорядки в аэропорту Махачкалы. "Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый", - привело 31 октября его слова ТАСС.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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