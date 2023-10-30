Пассажиры рейса из Израиля покинули Махачкалу после антисемитских акций

30 октября 2023, 18:06

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Пассажиры самолета из Израиля не пострадали во время массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту и уже покинули город, сообщил израильский посол. Глава федерации еврейских общин России призвал власти страны наказать участников антисемитских акций в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, а у участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило сегодня следствие.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Граждане Израиля, прилетевшие в Дагестан, не пострадали во время беспорядков в аэропорту, все они были вывезены и уже покинули Махачкалу, заявил сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале", - приводит его слова РИА Новости.

Посол отметил, что "любое проявление антисемитизма, неважно где, это ужасное явление", говорится в публикации.

Президент федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода сегодня выступил с заявлением в связи с антисемитскими акциями в республиках Северного Кавказа.

"События 29 октября в аэропорту Махачкалы, а также предшествующие им происшествия в Нальчике, Хасавюрте и Черкесске четко показывают, что конфликт на Ближнем Востоке уже затронул жизни людей в России, и что настроения антиизраильского характера теперь превратились в открытую агрессию по отношению даже к российским евреям. Более того, мы видим, что местные власти оказались не готовы к таким инцидентам и допустили масштабные нарушения правопорядка, массовые выступления с открытыми угрозами евреям и израильтянам, которые могли оказаться в аэропорту Махачкалы. Но это трудно назвать некомпетентностью - скорее, руководство республик не могло и представить, что многонациональный Кавказ охватят такие волнения", - говорится в заявлении Бороды, размещенном на сайте федерации.

Раввин призвал руководство страны и правоохранительные органы "найти и самым строгим образом наказать всех организаторов и участников антисемитских акций в соответствии с российским законодательством".

"Также необходимо принять во внимание, что погромщики сформировали свою позицию на основании информации из социальных сетей и средств массовой информации — как российских, так и зарубежных. Я прошу уделить внимание тому, как освещаются события на Ближнем Востоке - к этому сложному вопросу нужно подходить с большой осторожностью и ответственностью, чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций", - заявил Александр Борода.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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