Более 90 миллионов собрано в Дагестане для палестинцев

03 ноября 2023, 12:25

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Жители Дагестана собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский фонд "Инсан" 19 октября объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. Средства на помощь палестинцам продолжают поступать, несмотря на то, что сбор закрыт, сообщили 24 октября в фонде "Инсан".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Жители Дагестана собрали более 90 миллионов рублей для помощи палестинцам, сообщил глава республики Сергей Меликов. "По последнему докладу, народные средства в благотворительных фондах составили более 90 млн рублей. Единственное – просят помочь закупить и доставить помощь в Палестину. Два самолёта МЧС были выделены, но там сейчас ведутся активные боевые действия, в том числе в воздухе. Сегодня доставить помощь до адресата весьма проблематично. Оставлять груз на египетской военной базе не хочется, так как не знаем, дойдёт ли помощь до пострадавших", - приводятся его слова в телеграм-канале администрации главы и правительства Дагестана.

Для поддержки народа Палестины важно работать по двум направлениям, добавил Меликов. "Первое – муфтият и мечети. Оттуда в первую очередь до Всевышнего дойдут молитвы правоверных в поддержку палестинцев. Оттуда, а не с терминала В [махачкалинского аэропорта, где произошли беспорядки]. Второе – сбор средств и гумпомощь", - сказал глава республики.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Ко 2 ноября в суд поступили 37 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 14 делам уже вынесены решения о наказании.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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