Защита сочла неправомерным арест четверых обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале

30 июля 2024, 20:24

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Следствие не привело доказательств вины в массовых беспорядках четверых жителей Дагестана, но суд арестовал их, это решение будет обжаловано, заявили адвокаты. По словам защитников, семьи обвиняемых испытывают финансовые трудности. По делу о беспорядках в аэропорту Уйташ арестованы 143 человека, еще трое находятся под домашним арестом, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", из следственного изолятора в Махачкале в ночь на 24 июля вышли на свободу четверо обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту, которые произошли в октябре 2023 года: Арсен Арбулиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров и Малик Алиев. Днем 24 июля они были вновь арестованы, провести полдня на свободе им удалось из-за ошибок следствия и суда, которые своевременно не продлили арест,сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Решение об аресте четверых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы скоро будет обжаловано, сообщила адвокат Саидапанди Абдулазизова Алина Маликова.

"Получилось так, что я и коллега заметили, что согласно постановлению, которое выносил Советский районный суд об аресте четверых обвиняемых, срок их ареста истекал 23 июля. Следующее заседание было назначено на 24 июля в 15:00 мск. Было очевидно, что их обязаны отпустить на свободу. Мы воспользовались этой возможностью, и ребята оказались на свободе на короткое время. Потом суд снова избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Но мы будем обжаловать это решение как только получим постановление полностью", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Абдулазизова обвиняют в участии массовых беспорядках, но вину он не признает. "У следствия нет никаких доказательств вины. Есть только видео, свидетельствующее, что он находился на территории аэропорта. Мы это не отрицаем, он был там, но никаких противозаконных действий не совершал. Нет никаких фактов, подтверждающих это. Нет свидетелей, которые дали показания против нет. Он вину полностью отрицает, будет бороться до конца. Он не принимал участия в массовых беспорядках», - отметила она.

По ее словам, во время следствия ни было угроз и давления в отношении ее подзащитного. "Подобных жалоб у него нет", - подчеркнула она.

Адвокат Абдулазизова также рассказала, что он занимался предпринимательством до задержания. "Он 1999 года рождения. Занимался продажей духов, использовал любую возможность, чтобы продать духи. И в аэропорт они поехал именно для этого. Ему там удалось продать четыре флакона. Сам он не женат. У матери онкологией 4-ой стадии, а у отца инвалидность 3-ей группы. Он был кормильцем семьи. Его арест сильно повлиял на семью в финансовом плане", - отметила она.

Адвокат Малика Алиева - еще одного фигуранта по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту, рассказал, что будет обжаловать арест подзащитного. "Мы ждем всех материалов, включая постановление суда об аресте, и подадим жалобу. Хотим обжаловать как изменение подсудности, так и решение об аресте сроком на три месяца. Их вновь арестовали, несмотря на то, что они ничего не нарушали за время предыдущего ареста, их отпустили, потому срок ареста завершился, они сами явились на суд. На каком основании прокурор потребовал их снова арестовать, нам не очень понятно", - рассказал Курбан "Кавказскому узлу".

Он также отметил, что у 22-летнего Алиева нет жалоб на угрозы или давление. "Таких жалоб у него нет. На здоровье тоже не жалуется. Но проблема в том, что он женат и у него ребенок, которому скоро будет год. Семья нуждается в нем как в кормильце. Его семью сейчас обеспечивают его мать и брат, хотя у брата своя семья есть. До задержания он проходил практику в стоматологии в Краснодарском крае, хотел вернуться в Дагестан и продолжить работать по профессии", - сообщил он.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев пообщался с обвиняемыми после их освобождения, жалоб от них он не получал.

"Визуально никаких следов насилия не было. В принципе, они хорошо выглядели. Жалоб на состояние здоровья, на угрозы и что-то в этом роде я от них не получал. Ребята были рады, что увиделись с родными, воссоединились с ними. Но, как оказалось, это было на очень короткое время", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его сведениям, в настоящее время около 140 человек проходят по делам, связанным с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

"Из 146 человек трое находятся под домашним арестом, остальные в СИЗО. Может, их число в последнее время выросло, но я пока не располагаю такими данными», - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что Армавирский городской суд дважды откладывал начало рассмотрения дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова. Арест обвиняемым продлен до 30 декабря. Гособвинитель на заседании Армавирского горсуда по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы попросил приговорить пятерых подсудимых к срокам от семи до десяти лет. Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый, Анварбек Алиев, приехал из любопытства, заявили адвокаты. Еще несколько дел вскоре поступят в суды Кубани и Ставрополья, сообщила Генпрокуратура России.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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