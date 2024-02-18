Родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину

18 февраля 2024, 06:07

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С просьбой о снисхождении обратились к президенту России Владимиру Путину родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По их словам, задержанные стали жертвой провокации и совершили ошибку.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 6 февраля в Верховный суд России поступило ходатайство представителя Генпрокуратуры о передаче в суд Краснодарского края дела пяти жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках. 12 февраля дело было передано на рассмотрение в Армавирский районный суд Краснодарского края.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Родственники жителей Дагестана, задержанных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении. Видео обращения опубликовал, в частности, телеграм-канал "Что там у дагестанцеV?" 17 февраля.

На видео группа женщин обращается к Путину. На кадрах также несколько мужчин и детей. Одна женщина говорит, что присутствуют "близкие и родные" задержанных. "Владимир Владимирович, мы очень просим вас от имени матерей, жен, детей этих ребят. Они совершили ошибку, именно ошибку, не имея на это преступного умысла. Все эти ребята - хорошие семьянины, сыны, мужья, братья, кормильцы своих семей. У всех почти маленькие дети и взрослые родители", - сказала она.

Затем слово взяла другая женщина, судя по возрасту - супруга кого-то из задержанных. Она заявила, что задержанные стали жертвами провокации. "Если бы они знали, что это так обернется для них - лишением свободы и разлукой с семьей, они бы пошли бы туда? Нет конечно!" - сказала она.

Третья женщина сказала, что Путин всегда относился к жителям Дагестана "тепло" и они верят в президента. "Простите наших ребят, пусть в Год семьи все наши ребята вернутся в семьи", - добавила она.

Еще одна женщина обратила внимание, что суд над пятерыми задержанными будет проходить "за пределами Дагестана, в частности, указали Краснодарский край". Она отметила, что у семей попросту нет денег на судебные расходы и поездки в другой регион. Кроме того, по ее словам, немощные родители и семьи с маленькими детьми тоже не могут поехать на Кубань.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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