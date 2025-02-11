Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

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Промышленный суд в Ставрополе начал рассматривать дело семи жителей Дагестана, обвиненных в причастностик беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", по данным следователей на 16 января, в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Промышленный районный суд Ставрополя провел первое судебное заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы (Дагестан) в октябре 2023, сообщил сегодня "Интерфакс".

Государственный обвинитель предъявил обвинение Абубакару Нурмагомедову, Умару Джанборуеву, Алимпаше Даитбекову, Гаджи Ахмедулаеву, Магомедамину Тагирову, Алилу Исмаилову, Рамазану Исаеву по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), части 3 статьи. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила прокуратура Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело против семи жителей Дагестана поступило в суд 6 ноября 2024 года, заседания несколько раз откладывались в том числе из-за неявки подсудимых в суд. На сайте суда приведены лишь шесть имен подсудимых, имя Рамазана Исаева скрыто. Очередное заседание намечено на 19 февраля.

Напомним, 16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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