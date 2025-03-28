Свидетели не опознали обвиняемых по делу о погроме в аэропорту Уйташ

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Двое свидетелей обвинения в суде Георгиевска не сообщили ничего конкретного о действиях предполагаемых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и не смогли опознать ни одного из пятерых обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Георгиевский горсуд начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана (Ризвана Ахмедова, Аты Мусаева, Магомеда Мухмаева, Хабиба Шейхова, Шанаваза Эльмурзаева), обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Адвокат Эльмурзаева, которому исполнилось 18 лет уже во время процесса, отмечал, что заседания по этому делу часто переносятся по причине неявки свидетелей и потерпевших.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

На заседание Георгиевского городского суда 27 марта явились два свидетеля обвинения, они были допрошены, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Шанаваза Эльмурзаева Бийсолтан Капаров.

«Свидетели не смогли опознать ни одного из подсудимых. Они говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт, нанесшую такой-то ущерб. Они ни разу не сказали, что видели, что кто-то из подсудимых, в том числе и мой подзащитный, сделал что-то конкретное», - заявил он.

Следующее заседание по делу назначено на 1 апреля, отметил адвокат.

Капаров добавил, что подал апелляционную жалобу на приговор двум другим своим подзащитным, Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, - они 27 февраля были приговорены Андроповским районным судом Ставропольского края к длительным срокам как участники тех же событий в махачкалинском аэропорту. Дата рассмотрения апелляции, по словам защитника, до сих пор не назначена.

"Кавказский узел" писал, что к 16 января в суды передали 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов беспорядков, были объявлены в розыск.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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