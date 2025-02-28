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02:17, 28 февраля 2025

Защита Чиргилаева и Гаджиева обжалует приговор по делу о беспорядках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Длительные сроки, назначенные жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, демонстрируют, что суд руководствуется инструкциями "сверху", считают адвокат обвиняемых и глава ОНК республики. 

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции, которые находились в аэропорту Махачкалы, не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева, сообщил 5 января адвокат Бийсолтан Капаров. По его словам, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. 27 февраля им и еще троим обвиняемым огласили приговор - от восьми до 10 лет лишения свободы. 

Дело пяти жителей Дагестана (Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова и Магомедгаджи Чиргилаева) в сентябре 2024 года начал рассматривать Андроповский суд Ставрополья. Все пять подсудимых отказались признать вину.

Лишь один из пятерых подсудимых в ходе процесса признал свою вину, рассказал  «Кавказскому узлу» адвокат Бийсолтан Капаров, защищающий Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. 

«Ему прокурор потребовал дать 8,5 лет, а остальным, кто не признал вину – по 10,5. А в итоге дали  8 и 10 соответственно. Вероятно,  такую установку дали «сверху»», - подчеркнул Капаров. 

Он отметил, что обязательно подаст апелляцию на приговор. «Мы пройдем до самой последней инстанции», - заявил Капаров. По словам адвоката, его подзащитные не жаловались на какое либо давление после избиений и давления в самом начале следствия, о котором Капаров ранее уже рассказывал «Кавказскому узлу».

По словам адвоката, в другом процессе по делу о беспорядках, в Георгиевском суде, он защищает Шанаваза Эльмурзаева, которому во время процесса исполнилось 18 лет.  Заседания там постоянно переносятся. «То свидетели не приходят, то потерпевшие», - отметил защитник.

Приговор, вынесенный Андроповским судом  - «стандартный» для  приговоров по этому делу, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадуллаев. «Скорее всего была команда  откуда-то сверху – давать такие приговоры», - заявил он  «Кавказскому узлу».

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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