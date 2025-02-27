Пять жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

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Андроповский суд Ставропольского края приговорил к срокам от восьми до 10 лет пятерых жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции, которые находились в аэропорту Махачкалы, не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева, сообщил 5 января адвокат Бийсолтан Капаров. По его словам, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору.

Дело пяти жителей Дагестана (Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова и Магомедгаджи Чиргилаева) в сентябре 2024 года начал рассматривать Андроповский суд Ставрополья. Все пять подсудимых отказались признать вину.

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев признаны виновными по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 10 лет", - процитировало агентство слова сотрудника пресс-службы. По его словам, отбывать наказание все пятеро будут в исправительной колонии общего режима.

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восемь обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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