RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:14, 27 февраля 2025

Пять жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 года. Скриншот видео Телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андроповский суд Ставропольского края приговорил к срокам от восьми до 10 лет пятерых жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции, которые находились в аэропорту Махачкалы, не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева, сообщил 5 января адвокат Бийсолтан Капаров. По его словам, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору.

Дело пяти жителей Дагестана (Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова и Магомедгаджи Чиргилаева) в сентябре 2024 года начал рассматривать Андроповский суд Ставрополья. Все пять подсудимых отказались признать вину.

Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу суда.

"Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев признаны виновными по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 10 лет", - процитировало агентство слова сотрудника пресс-службы. По его словам, отбывать наказание все пятеро будут в исправительной колонии общего режима.

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восемь обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:57, 27 февраля 2025
Владельцу заправки в Новом Хушете продлен срок домашнего ареста
13:48, 27 февраля 2025
Мазут обнаружен на трех участках побережья в Анапе
13:39, 27 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
12:36, 27 февраля 2025
3
 Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери
04:09, 27 февраля 2025
Житель Калмыкии заподозрен в разжигании национальной вражды
00:13, 27 февраля 2025
Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
09:24, 26 февраля 2025
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
05:05, 22 февраля 2025
Трое жителей Дагестана осуждены по делу о массовых беспорядках в аэропорту
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://xakac.info/
14:55, 21 февраля 2025
Семь жителей Дагестана обвинены по делу о беспорядках
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Блогеры
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
27 февраля 2025, 16:49
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/11809
27 февраля 2025, 14:14
Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru
27 февраля 2025, 13:03
Делимханов повторил угрозы "евроичкерийцам"

Игбал Абилов. Фото: Ульвия Али https://www.meydan.tv/
27 февраля 2025, 12:07
Игбал Абилов оставлен под стражей

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше