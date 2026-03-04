×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:18, 4 марта 2026

Восстановлен проезд через горные перевалы в Дагестане

Расчистка дороги через горный перевал. Гумбетовский район Дагестана, март 2026 года. Кадр видео районной администрации https://t.me/Gumbet05/33837

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили автодороги через Харибский и Буцрахский перевалы, движение по которым было закрыто в конце февраля после снегопада.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в связи со снегопадом было закрыто автомобильное движение по двум дорогам республиканского значения через Харибский и Буцрахский перевалы. Расчистка будет начата после улучшения погоды, заявил "Дагестанавтодор".

Харибский перевал, который исторически служил дорогой между горным и равнинным Дагестаном, находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов на высоте более 2500 метров над уровнем моря. У подножия горы расположены села Артлух и Данух. 28 февраля перевал был закрыт на двух смежных участках автодороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох в Гумбетовском и Казбековском районах. Буцрахский перевал - часть региональной трассы Мехельта – Гагатли, информирует администрация Гумбетовского района.

Дорога регионального значения Хасавюрт - Тлох на участке 46-55 км в Гумбетовском районе расчищена, отчитался вечером 3 марта в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Движение автотранспорта восстановлено. […] Закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ «Дагестанавтодор», нет", - говорится в публикации.

Участок этой дороги в Казбековском районе был очищен от снега ранее в тот же день. "На автомобильной дороге «Хасавюрт – Тлох» на участке км 42 – км 46 (Харибский перевал) обеспечен проход. Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Задействована 1 единица техники – бульдозер ДТ-75", - сообщило ведомство.

Дорога через Буцрахский перевал была открыта еще 2 марта. "В Гумбетовском районе автомобильная дорога «Мехельта - Гагатли» на участке км 10 - км 18 расчищена. Движение автотранспорта восстановлено в штатном режиме. По состоянию на 19:00 2 марта 2026 года закрытой остаётся автомобильная дорога «Хасавюрт - Тлох» (Харибский перевал) на участке км 42 - км 46 в Казбековском районе и км 46 - км 55 в Гумбетовском районе", - отчитался в тот день "Дагестанавтодор".

В свою очередь администрация Гумбетовского района констатировала 3 марта, что проезд возобновлен "на четвертый день".

Сугробы, которые собрала буря на трассах, приходилось неоднократно убирать

"Трассы через данные участки были закрыты 28 февраля в связи с обильным снегопадом. Сегодня, 3 марта 2026 года, сотрудники Гумбетовского филиала АО «РСУ» («Ремонтно-строительное управление») сделали проходы на этих дорогах. [...] Директор Гумбетовского филиала АО «РСУ» Малачи Сурхаев проинформировал, что высокие снежные сугробы, которые собрала буря на трассах, приходилось неоднократно убирать. Сложности возникали и при разблокировании населённых пунктов Цилитль, Цунди-Шабдух, Ичичали", - говорится в телеграм-канале администрации.

Напомним, в мае 2023 года более 20 туристов застряли в горах, поскольку Харибский перевал был закрыт из-за снегопада. Местные жители пришли на помощь туристам, а затем предоставили им ночлег.

Сами жители горных сёл Дагестана также неоднократно сталкивались с транспортными проблемами на фоне непогоды. Так, в начале февраля 2026 года дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом после схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
22:38, 3 марта 2026
Глава детсада в Парауле отправлена в СИЗО после отравления детей
Асхабали Алибеков. Фото: Телеграм-канал novorosstoday
18:59, 3 марта 2026
Асхабали Алибеков освобожден из колонии в Адыгее
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:00, 3 марта 2026
Житель Дагестана осужден за попытку создать группировку боевиков
Айшат Баймурадова в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:36, 3 марта 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 марта 2026, 18:11
Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
03 марта 2026, 15:01
Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше