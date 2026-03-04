Восстановлен проезд через горные перевалы в Дагестане

Рабочие расчистили автодороги через Харибский и Буцрахский перевалы, движение по которым было закрыто в конце февраля после снегопада.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в связи со снегопадом было закрыто автомобильное движение по двум дорогам республиканского значения через Харибский и Буцрахский перевалы. Расчистка будет начата после улучшения погоды, заявил "Дагестанавтодор".

Харибский перевал, который исторически служил дорогой между горным и равнинным Дагестаном, находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов на высоте более 2500 метров над уровнем моря. У подножия горы расположены села Артлух и Данух. 28 февраля перевал был закрыт на двух смежных участках автодороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох в Гумбетовском и Казбековском районах. Буцрахский перевал - часть региональной трассы Мехельта – Гагатли, информирует администрация Гумбетовского района.

Дорога регионального значения Хасавюрт - Тлох на участке 46-55 км в Гумбетовском районе расчищена, отчитался вечером 3 марта в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор". "Движение автотранспорта восстановлено. […] Закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ «Дагестанавтодор», нет", - говорится в публикации.

Участок этой дороги в Казбековском районе был очищен от снега ранее в тот же день. "На автомобильной дороге «Хасавюрт – Тлох» на участке км 42 – км 46 (Харибский перевал) обеспечен проход. Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Задействована 1 единица техники – бульдозер ДТ-75", - сообщило ведомство.

Дорога через Буцрахский перевал была открыта еще 2 марта. "В Гумбетовском районе автомобильная дорога «Мехельта - Гагатли» на участке км 10 - км 18 расчищена. Движение автотранспорта восстановлено в штатном режиме. По состоянию на 19:00 2 марта 2026 года закрытой остаётся автомобильная дорога «Хасавюрт - Тлох» (Харибский перевал) на участке км 42 - км 46 в Казбековском районе и км 46 - км 55 в Гумбетовском районе", - отчитался в тот день "Дагестанавтодор".

В свою очередь администрация Гумбетовского района констатировала 3 марта, что проезд возобновлен "на четвертый день".

Сугробы, которые собрала буря на трассах, приходилось неоднократно убирать

"Трассы через данные участки были закрыты 28 февраля в связи с обильным снегопадом. Сегодня, 3 марта 2026 года, сотрудники Гумбетовского филиала АО «РСУ» («Ремонтно-строительное управление») сделали проходы на этих дорогах. [...] Директор Гумбетовского филиала АО «РСУ» Малачи Сурхаев проинформировал, что высокие снежные сугробы, которые собрала буря на трассах, приходилось неоднократно убирать. Сложности возникали и при разблокировании населённых пунктов Цилитль, Цунди-Шабдух, Ичичали", - говорится в телеграм-канале администрации.

Напомним, в мае 2023 года более 20 туристов застряли в горах, поскольку Харибский перевал был закрыт из-за снегопада. Местные жители пришли на помощь туристам, а затем предоставили им ночлег.

Сами жители горных сёл Дагестана также неоднократно сталкивались с транспортными проблемами на фоне непогоды. Так, в начале февраля 2026 года дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом после схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.