Житель Дагестана осужден за попытку создать группировку боевиков

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, признав его виновным в попытке создать незаконное вооруженное формирование и вовлечь в него знакомых, в том числе двух подростков.

Как писал "Кавказский узел", активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, однако и внутри России им кто-то помогает, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Житель Дагестана Саид-Апенди Алиаджиев признан виновным в попытке организации незаконного вооруженного формирования и вовлечении в него несовершеннолетних, сообщает сегодня "Интерфакс".

Алиаджиев был обвинен по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 (попытка привлечения несовершеннолетнего к преступлению) с, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 208 (попытка организации незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму) УК РФ, указано в публикации в телеграм-канале Южного окружного военного суда.

"Установлено, что в один из дней августа 2023 года подсудимый, находясь в пгт. Новый Сулак г. Кизилюрт Республики Дагестан решил создать незаконное вооруженное формирование. С указанной целью Алиаджиев в августе 2023 года в ходе личного общения склонял, путем словесных уговоров и убеждений, призывов к религиозным чувствам, своих знакомых – двоих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего к созданию незаконного вооруженного формирования на территории Республики Дагестан", - сообщил суд.

Также, по данным суда, Алиаджиев убеждал этих людей приобрести автоматическое оружие и вести вооруженную борьбу против представителей власти, совершать вооруженные нападения, взрывы, поджоги объектов МВД, убивать сотрудников правоохранительных органов.

"Так, Алиаджиев через один из интернет-магазинов заказал нож, а также для самостоятельного изготовления взрывных устройств и веществ начал активно изучать инструкции по их изготовлению. Кроме того подсудимый в августе 2023 года создал в публичном доступе администрируемый им канал, на заставке которого выставил флаг запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», где разместил видеозапись, содержащую призывы к экстремистской деятельности", - говорится в публикации.

Подсудимый приговорен к 13 годам колонии строгого режима c отбыванием первых четырех лет в тюрьме, отметил суд.

