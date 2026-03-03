×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
16:00, 3 марта 2026

Житель Дагестана осужден за попытку создать группировку боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, признав его виновным в попытке создать незаконное вооруженное формирование и вовлечь в него знакомых, в том числе двух подростков.

Как писал "Кавказский узел", активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, однако и внутри России им кто-то помогает, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Встреча Президента России Владимира Путина (слева) с директором ФСБ России, председателем НАК Александром Бортниковым. Фото пресс-службы НАК http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya-vystupleniya-i-intervyu/sostoyalas-vstrecha-prezidenta.html Бортников доложил Путину о ликвидации подполья в СКФО вопреки статистике жертв конфликта

Житель Дагестана Саид-Апенди Алиаджиев признан виновным в попытке организации незаконного вооруженного формирования и вовлечении в него несовершеннолетних, сообщает сегодня "Интерфакс".

Алиаджиев был обвинен по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 (попытка привлечения несовершеннолетнего к преступлению) с, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 208 (попытка организации незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму) УК РФ, указано в публикации в телеграм-канале Южного окружного военного суда.

"Установлено, что в один из дней августа 2023 года подсудимый, находясь в пгт. Новый Сулак г. Кизилюрт Республики Дагестан решил создать незаконное вооруженное формирование. С указанной целью Алиаджиев в августе 2023 года в ходе личного общения склонял, путем словесных уговоров и убеждений, призывов к религиозным чувствам, своих знакомых – двоих несовершеннолетних и одного совершеннолетнего к созданию незаконного вооруженного формирования на территории Республики Дагестан", - сообщил суд.

На месте нападения на силовиков в Чечне. Скриншот видео от 24 октября 2025 г. https://www.rbc.ru/politics/24/10/2024/671a89b99a7947250f0d7f8d
19:52 25.10.2024
Нападение на силовиков в Чечне поставило под сомнение заявления Кадырова о ликвидации подполья
Убийство росгвардейца в Чечне может указывать на активизацию вооруженного подполья, при этом оно вряд ли скажется на репутации Кадырова, который ранее заявлял о ликвидации боевиков.

Также, по данным суда, Алиаджиев убеждал этих людей приобрести автоматическое оружие и вести вооруженную борьбу против представителей власти, совершать вооруженные нападения, взрывы, поджоги объектов МВД, убивать сотрудников правоохранительных органов.

"Так, Алиаджиев через один из интернет-магазинов заказал нож, а также для самостоятельного изготовления взрывных устройств и веществ начал активно изучать инструкции по их изготовлению. Кроме того подсудимый в августе 2023 года создал в публичном доступе администрируемый им канал, на заставке которого выставил флаг запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», где разместил видеозапись, содержащую призывы к экстремистской деятельности", - говорится в публикации.

Подсудимый приговорен к 13 годам колонии строгого режима c отбыванием первых четырех лет в тюрьме, отметил суд.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

Автор: "Кавказский узел"

