Взрывы из-за скачка давления газа произошли в домах жителей Дербента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрывы, иногда сопровождавшиеся возгораниями, произошли по 35 адресам в жилых домах Дербента Жертв и пострадавших нет, рапортовали власти.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек.

Взрывы в домах дербентцев произошли из-за резкого повышения давления в газопроводе. "Сегодня начиная с 04.15 в службу 112 начали поступать звонки от горожан о запахе газа, хлопках и локальных возгораниях в жилых домах на улицах Оскара, 345-й ДСД, генерала Сеидова, Расулбекова, Ярагского, Офицерской и Градостроительной. По предварительным данным, причиной стал резкий скачок давления в газовой сети. Всего в экстренные службы поступили сообщения по 35 адресам (квартиры и частные домовладения). В нескольких домах произошли локальные возгорания и были выбиты стекла", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, которую цитирует ТАСС.

Жертв и пострадавших нет, отметили чиновники. При этом подача газа по этим адресам временно прекращена, ведутся аварийные работы.

"После взрыва у кого-то загорелись плиты, кое-где ударной волной выбило окна. Жителям пришлось самим тушить пожар. До этого люди жаловались на запах газа в квартирах, но специалисты не приезжали на вызовы", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash Gor.

"В комнате, где спит ребенок, газовая труба проходит. Когда я зашла днем, он у меня спал в тихий час, я почувствовала сильный запах газа. Я схватила ребенка с кровати и быстро в зал отнесла", - цитирует 360.ru слова очевидицы, чей дом располагается неподалеку от пострадавшей многоэтажки.

В экстренных службах у нее приняли заявку, но газовщик так и не пришел. Вечером в разговоре с представителем газовой службы она узнала, что на запах газа жалуются многие. "Он сказал, что сейчас в каждой квартире газом пахнет",- приводит издание слова собеседницы

По словам другой жительницы Дербента, в соседнем доме несколько взрывов газа произошло примерно в 04.00 мск. По ее словам, грохот напугал детей, многие соседи вышли на улицу.

По факту утечки газа в домах жителей Дербента организована проверка исполнения законодательства в сфере газоснабжения, цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы прокуратуры Дагестана.

Напомним, что 25 февраля Верховный суд Дагестана ужесточил приговор Эльдару Насрулаеву, признанному виновным в нарушениях при хранении аммиачной селитры, взорвавшейся возле АЗС в пригороде Махачкалы в августе 2023 года. Ему назначено 8,5 года лишения свободы. Взрыв привел к многочисленным жертвам.