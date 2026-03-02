Взрывы из-за скачка давления газа произошли в домах жителей Дербента
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Взрывы, иногда сопровождавшиеся возгораниями, произошли по 35 адресам в жилых домах Дербента Жертв и пострадавших нет, рапортовали власти.
Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек.
Взрывы в домах дербентцев произошли из-за резкого повышения давления в газопроводе. "Сегодня начиная с 04.15 в службу 112 начали поступать звонки от горожан о запахе газа, хлопках и локальных возгораниях в жилых домах на улицах Оскара, 345-й ДСД, генерала Сеидова, Расулбекова, Ярагского, Офицерской и Градостроительной. По предварительным данным, причиной стал резкий скачок давления в газовой сети. Всего в экстренные службы поступили сообщения по 35 адресам (квартиры и частные домовладения). В нескольких домах произошли локальные возгорания и были выбиты стекла", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, которую цитирует ТАСС.
Жертв и пострадавших нет, отметили чиновники. При этом подача газа по этим адресам временно прекращена, ведутся аварийные работы.
"После взрыва у кого-то загорелись плиты, кое-где ударной волной выбило окна. Жителям пришлось самим тушить пожар. До этого люди жаловались на запах газа в квартирах, но специалисты не приезжали на вызовы", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash Gor.
"В комнате, где спит ребенок, газовая труба проходит. Когда я зашла днем, он у меня спал в тихий час, я почувствовала сильный запах газа. Я схватила ребенка с кровати и быстро в зал отнесла", - цитирует 360.ru слова очевидицы, чей дом располагается неподалеку от пострадавшей многоэтажки.
В экстренных службах у нее приняли заявку, но газовщик так и не пришел. Вечером в разговоре с представителем газовой службы она узнала, что на запах газа жалуются многие. "Он сказал, что сейчас в каждой квартире газом пахнет",- приводит издание слова собеседницы
По словам другой жительницы Дербента, в соседнем доме несколько взрывов газа произошло примерно в 04.00 мск. По ее словам, грохот напугал детей, многие соседи вышли на улицу.
По факту утечки газа в домах жителей Дербента организована проверка исполнения законодательства в сфере газоснабжения, цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы прокуратуры Дагестана.
Напомним, что 25 февраля Верховный суд Дагестана ужесточил приговор Эльдару Насрулаеву, признанному виновным в нарушениях при хранении аммиачной селитры, взорвавшейся возле АЗС в пригороде Махачкалы в августе 2023 года. Ему назначено 8,5 года лишения свободы. Взрыв привел к многочисленным жертвам.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.