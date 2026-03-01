×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:58, 1 марта 2026

Восстановлена подача электричества жителям дагестанского села

Трансформатор в селе Цовкра-1. Кадр видео из телеграм-канала "Черновика" https://t.me/chernovik/93764

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты завершили ремонт вышедшего из строя трансформатора и восстановили подачу электричества жителям дагестанского села Цовкра-1.

Как писал "Кавказский узел", жители села Цовкра-1 Кулинского района пожаловались на холод в домах, отметив, что электричество им подается через "старый и слабый" трансформатор. Электроснабжение села идет от двух трансформаторных подстанций, но на время ремонта трансформатора одной из них все потребители запитаны от оставшейся подстанции, пояснило "Дагэнерго".

В селе Цовкра-1 живет около 500 человек, указано на странице администрации сельского поселения во "ВКонтакте".

Специалисты филиала «Дагэнерго» завершили ремонт объекта электросети в селе Цовкра-1, отчиталась компания в своем телеграм-канале.

"Напомним, ранее подача электроэнергии жителям села осуществлялась по временной схеме от одной из двух комплектных трансформаторных подстанций (КТП), в связи с тем, что второй трансформатор находился на ремонте. Специалисты Кумухских РЭС завершили ремонт вышедшего из строя оборудования", - говорится в публикации.

Энергоснабжение села "обеспечивается в полном объеме", заверило "Дагэнерго". "Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 07.50 мск 1 марта, под публикацией не размещено ни одного комментария и возможность оставлять комментарии отключена.

Иллюстрация создана
03:49 29.01.2026
Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова
Дагестанские журналисты и жители республики резко отреагировали на публикацию главы Центра развития региональной политики, который назвал Сергея Меликова "хорошим антикризисным менеджером". Они напомнили, что республика столкнулась с коллапсом сферы ЖКХ, угрожающим политической стабильности.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 21 января многие жители Махачкалы остались без энергоснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13:37, 28 февраля 2026
Сбор половины суммы для беглянки из Дагестана занял чуть больше суток
Руфат Исмаилов в суде. Ноябрь 2023 года. Кадр видео Shot https://t.me/shot_shot/59124
10:50, 28 февраля 2026
Генпрокуратура потребовала изъять земли и дома Руфата Исмаилова
21:38, 27 февраля 2026
Отставной судья из Дагестана попал под следствие из-за взяток и наркотиков
Стоп-кадр видео побега Шамиля Алиева. 26 февраля 2026 г. Скриншот видео: Суды общей юрисдикции города Москвы
19:55, 27 февраля 2026
Осужденный уроженец Дагестана сбежал от конвоя в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие у парламента Грузии, 27 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
27 февраля 2026, 22:52
Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 февраля 2026, 19:28
Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
27 февраля 2026, 16:01
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
27 февраля 2026, 15:02
Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше