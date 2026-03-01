Восстановлена подача электричества жителям дагестанского села

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты завершили ремонт вышедшего из строя трансформатора и восстановили подачу электричества жителям дагестанского села Цовкра-1.

Как писал "Кавказский узел", жители села Цовкра-1 Кулинского района пожаловались на холод в домах, отметив, что электричество им подается через "старый и слабый" трансформатор. Электроснабжение села идет от двух трансформаторных подстанций, но на время ремонта трансформатора одной из них все потребители запитаны от оставшейся подстанции, пояснило "Дагэнерго".

В селе Цовкра-1 живет около 500 человек, указано на странице администрации сельского поселения во "ВКонтакте".

Специалисты филиала «Дагэнерго» завершили ремонт объекта электросети в селе Цовкра-1, отчиталась компания в своем телеграм-канале.

"Напомним, ранее подача электроэнергии жителям села осуществлялась по временной схеме от одной из двух комплектных трансформаторных подстанций (КТП), в связи с тем, что второй трансформатор находился на ремонте. Специалисты Кумухских РЭС завершили ремонт вышедшего из строя оборудования", - говорится в публикации.

Энергоснабжение села "обеспечивается в полном объеме", заверило "Дагэнерго". "Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 07.50 мск 1 марта, под публикацией не размещено ни одного комментария и возможность оставлять комментарии отключена.

Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова Дагестанские журналисты и жители республики резко отреагировали на публикацию главы Центра развития региональной политики, который назвал Сергея Меликова "хорошим антикризисным менеджером". Они напомнили, что республика столкнулась с коллапсом сферы ЖКХ, угрожающим политической стабильности.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 21 января многие жители Махачкалы остались без энергоснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.