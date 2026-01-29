Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанские журналисты и жители республики резко отреагировали на публикацию главы Центра развития региональной политики, который назвал Сергея Меликова “хорошим антикризисным менеджером”. Они напомнили, что республика столкнулась с коллапсом сферы ЖКХ, угрожающим политической стабильности.

Как писал "Кавказский узел", руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин на заседании коллегии дагестанского МВД 19 января назвал нерешенные проблемы в сфере ЖКХ фактором роста протестной активности в Дагестане. С его мнением согласились опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы. Сообщения о длительных отключениях света, проблемах с отоплением и водоснабжением поступают из городов республики практически ежедневно: так, 21 января многие жители Махачкалы остались без электроснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города. Чиновники обратили внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный деятельности Сергея Меликова на посту главы Дагестана. Публикация вызвала волну возражений и критики среди журналистов, активистов и жителей республики.

«Пятилетка Меликова показала, что глава хороший антикризисный менеджер. Он возглавил регион в один из самых сложных периодов новейшей истории республики: на минимуме доверие к власти, система управления была деморализована, а коммуникация с обществом - фрагментарной», - заявил Гращенков.

В качестве примера достижений Меликова он назвал реформу ТКО. «Быстро решить мусорный кризис оказалось невозможно, вскрылись системные изъяны. Однако принципиально важно, что от реформы не отказались. Вместо имитации был выбран путь последовательного доведения проектов до результата. К 2026 году практически готовы четыре мусоросортировочных полигона - то, что предыдущие руководители годами обещали, но не сдвинули с мертвой точки», - заявил политолог.

Он также отметил, что в сфере энергетики Меликов предпринял нетипичный шаг, открыто обозначив федеральному центру реальный масштаб кризиса. «Политическая смелость позволила привлечь значительные федеральные средства и включить республику в системные программы модернизации. Да, реформы сопровождались социальным напряжением, но энергетика впервые перестала быть невидимой проблемой», - считает эксперт.

Резюмируя, он назвал пятилетку Меликова «периодом управления в условиях постоянных вызовов, где ставка делалась на сложные, конфликтные, но структурные решения». «Итогом стало не устранение всех проблем Дагестана, а формирование институционального фундамента и базиса для управляемости», - заключил Гращенков.

Сергей Меликов 5 октября 2020 года был назначен на пост врио главы Дагестана, а 14 октября 2021 года был избран главой Дагестана. "В сентябре 2026 года должны состояться выборы в ряд муниципалитетов, в Госдуму, и должен решаться вопрос с назначением нового главы Дагестана или оставление на этой должности Сергея Меликова. Определиться с кандидатурой должны, где-то весной следующего года", - указывал ранее "Кавказскому узлу" главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

Издание «Черновик» выступило с критикой такого анализа политолога, отметив, что Гращенков безапелляционно обесценивает работу, проведенную в республике до Меликова Владимиром Васильевым и Артемом Здуновым.

Журналисты опровергли выводы политолога

«Справедливо называя республику регионом со сложной социально-политической архитектурой, где есть свои специфические полиэтничность и элиты, он заявляет, что Дагестан достался (Меликову) чуть ли не в состоянии разрухи! (...) «Разрушение прежней элитной конфигурации» Гращенков называет в числе негативных факторов Дагестана до-Меликовских времен. Смело! Особенно если вспомнить, что «элитной конфигурацией» на тот момент являлись мощные криминализированные кланы и персоналии, доставшиеся Васильеву от Абдулатипова. И которые усилиями ФСБ России были вывезены за пределы Дагестана и осуждены на длительные сроки. Это, надо признать, наоборот подняло доверие общества к власти, особенно к федеральному центру и силовому блоку. И ни о каком минимуме доверия дагестанцев к власти не было! А запрос на справедливость, о котором говорит Гращенков, так и остался чем-то недостижимым. Нам не верите, у отца братьев Гасангусейновых спросите. Спросите у родителей Курбана Далгатова. Спросите у Абдулмумина Гаджиева», - говорится в публикации издания.

25 декабря 2020 года, Сергей Меликов, который тогда был еще и. о. главы Дагестана, встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми и пообещал им помощь. Тогда стреча с Меликовым дала Гасангусейновым надежду на наказание виновных в убийстве их сыновей. Спустя почти пять лет, в ноябре 2025 года, Муртазали Гасангусейнов вышел в Махачкале на одиночный пикет с плакатом: "Александр Иванович Бастрыкин, кто убил моих детей?".

Отвечая на утверждение политолога о том, что для федерального центра ключевым результатом этого срока Меликова стало «создание предпосылок для устойчивости, перевод республики из режима «аварийного реагирования» в логику долгосрочного планирования», «Черновик» напомнил, что республика за 20 лет, с 2005 по 2025 годы, прошла путь от горячей точки до аварийной.

«Период короткой передышки при Васильеве, к сожалению, не был развит, а был упущен. И если давать второй срок Меликову, то, наверное, он уйдет на то, чтобы исправлять ошибки первого срока. Дагестан продолжает топтаться на месте, уткнувшись лбом в тупик», - указывают авторы публикации.

Издание «Новое дело» в своем Telegram-канале также скептически оценило выкладки Гращенкова. «Многое из «экспертного заключения», кроме смеха, ничего отрицательного не вызывает. Да и что спрашивать с «эксперта», который в 2022 году предрекал скорое удаление Меликова и в Дагестане был всего пару раз и то на праздниках. Нас же больше интересует вопрос экономики. Сколько республика тратит на пиар главы республики - даже не на имидж республики, не на позиционирование главы в важных федеральных повестках, а именно на пиар?» - говорится в публикации.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале раскритиковал политическую экспертность автора канала "The Гращенков". «Он за двое суток накрутил себе подписчиков: за каждый час по 5-6 тысяч подписчиков до 5 утра, в итоге за 2 дня более 100 тысяч. Сразу же стало видно, что это конкретный эксперт по накруткам и бреду; правда потом от него тысячами в день описываются», - считает Хадулаев.

"В республике наступил настоящий коллапс"

Жители Махачкалы, также ознакомившиеся с публикацией Ильи Гращенкова, раскритиковали выводы политолога. «Он говорит о практически решенных вопросах в сфере ТКО, но ни один мусороперерабатывающих заводов в Дагестане так и не заработал. В Кумторкалинском районе строительство проходило на фоне протестов жителей. Ситуация с ЖКХ усугубляется с каждым годом», - сказал предприниматель Марат корреспонденту «Кавказского узла».

«Этой зимой в республике наступил настоящий коллапс. Тысячи людей ежедневно остаются без воды, света и тепла. О какой управляемости главы региона может идти речь? Люди доведены до отчаяния, а власти занимаются лишь популизмом», - считает преподаватель одного из вузов Рамазан.

«Глава Дагестана постоянно упоминает о «плохом наследии», которое ему досталось. В предыдущие годы такой ситуации с ущемлением прав людей, да и такой ситуации с ЖКХ не было. Пять лет недостаточно, чтобы предпринять меры для улучшения жизни граждан? А кадровая политика? Мы видим, сколько людей из окружения Меликова попали в сферу интереса силовых структур», - заметил Расул.