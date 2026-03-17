Жители дагестанского села сочли критической проблему подтопления дорог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подтопление дорог в селе Новокули происходит после дождей регулярно, это создает серьезные проблемы пешеходам, а власти не принимают мер, пожаловались сельчане. Следком отчитался о расследовании уголовного дела из-за нарушений прав жителей села.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было опубликовано видеообращение жителя села Новокули с жалобой на то, что из-за отсутствия ливневок и засорения канав улицы затоплены, а многочисленные обращения в районную администрацию не дали результата.

В октябре 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке жалоб на нарушение прав жителей села Новокули. По данным ведомства, длительное время дороги в населенном пункте находятся в непригодном состоянии.

Проблема с затоплением улиц в Новокули наблюдается давно, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» местные жители.

Пройти пешком просто невозможно

«Как идут дожди, детей в школу приходится отвозить на машине, пройти пешком просто невозможно. Ни в магазин выйти, ни по своим делам», - рассказал житель села Малик.

После дождей каждый раз затоплены дороги, посетовал житель села Абдурахман. "Одна из версий – некоторые жители села засыпают каналы отвода грунтовых вод, чтобы на этом месте организовать себе участки для строительства домов. Жалуемся постоянно, но никто не реагирует", - сказал он.

Дети не могут безопасно добраться до школы

Чиновники "каждый год" обещают что-то сделать с затоплением улиц, но результата нет, заметил житель села Рашид. "В прошлом году люди написали коллективное письмо на имя генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ, депутатов Госдумы от Дагестана. Мы просили обратить внимание на бездействие региональных и муниципальных властей и отсутствие должной реакции со стороны прокуратуры республики. В обращении отмечалось, что из-за затопления дети не могут безопасно добраться до школы и детского сада, жители лишены возможности свободного выезда. Обратили внимание на то, что дороги находится на балансе управления по делам переселения, которое уклоняется от исполнения своих обязанностей по её содержанию", - рассказал он.

По словам мужчины, местные органы власти в ответ на обращения присылали "формальные отписки", или засыпали несколько ям, что не решало проблему. «Реакция СК России на наши обращения нас радует, надеемся, что конкретный результат будет», - отметил житель села.

Председатель СКР затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей села Новокули на качественную дорожную инфраструктуру, сообщило 15 марта ведомство в своем телеграм-канале. "На протяжении длительного времени в связи с отсутствием ливневой канализации и асфальтового покрытия автомобильные дороги в населённом пункте постоянно размываются, на их поверхности образовались многочисленные глубокие ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, а также передвижение пешеходов затруднены. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Ранее А.И. Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело", - говорится в публикации.

Представитель администрации Кумторкалинского района, на территории которого расположено Новокули, отказался от комментариев, сообщив, что вопросами реконструкции дорог в этом селе занимается управление правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения. Представители этого управления оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Если реакции нет, то соответствующее обращение направляется в прокуратуру

Обычно ответственность за затопление улиц в населенном пункте несет муниципалитет, указал юрист Али Алиев. Однако, по его словам, в конкретном случае нужно изучить документы, чтобы выяснить, кто отвечает за обслуживание села, так как населенные пункты, переселенные по специальной программе, могут иметь особый статус.

"Для оценки ущерба нужно составить акт о затоплении с приложением фото и видеоматериалов, и направить его в местную администрацию. Если реакции нет, то соответствующее обращение направляется в прокуратуру", - сообщил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

27 марта комитет по госзакупкам Дагестана разместил заявку «на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями в с. Новокули переселенческого Новолакского района РД». Согласно публикации, на реконструкцию дорожной сети в селе предусмотрено более 428 миллионов рублей.

Напомним, нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.