Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 16 мужчин задержаны в Карачаево-Черкесии по подозрению в причастности к экстремистской организации из-за подписки на группу для знакомств геев. Как минимум один из задержанных был избит силовиками.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года правозащитники рассказали, что силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками. Летом 2025 года стало известно, что практика облав распространилась и на Северную Осетию: так, люди, представившиеся полицейскими, заманили жителя Владикавказа на свидание с молодым человеком, после чего принуждали к сотрудничеству, требуя передавать им данные других геев.

Не менее 16 жителей Карачаево-Черкесии, состоявших в местной группе для квир-знакомств “ВКонтакте” были задержаны силовиками, сообщила 30 апреля Кризисная группа СК SOS* со ссылкой на источник.

Группа, о которой идет речь, оставалась одним из немногих незаблокированных в республики ЛГБТ**-сообществ. Задержания, по данным правозащитников, начались с утра 27 апреля. Все задержанные - мужчины, в основном молодые, до 40 лет.

К одному из активных участников группы силовики пришли утром 27 апреля. Они провели обыск в его доме, заставили молодого человека разблокировать телефон и изучили сообщения в группе. После этого задержанного привезли в подразделение одной из силовых структур, где он встретил еще около 15 задержанных аналогичным образом людей. .

По словам источника, силовики заводили задержанных в разные комнаты и допрашивали. “Один парень вел себя несговорчиво, на него надели наручники, завели в кабинет на опрос, оттуда слышались крики, как будто от ударов. Вышел из кабинета он в синяках и с кровью”, - приводит слова источника Telegram-канал СК SOS*.

О задержаниях “сторонников идеологии ЛГБТ**” днем 30 апреля сообщил также связанный с силовиками Telegram-канал chp_kchr. По версии силовиков, 16 задержанных жителей республики, “занимались нетрадиционными практиками” в составе “экстремистской ячейки”, которая действовала “вразрез с традиционными семейными ценностями”.

“В отношении организатора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации), теперь ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет”, - говорится в публикации. Данные о личности предполагаемого “организатора” в ней не приводятся.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2025 года городской суд Черкесска вынес обвинительный приговор по делу о пропаганде ЛГБТ**, приговорив местного жителя к 2,5 годам лишения свободы.

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* внесены в российский реестр иноагентов.

** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.