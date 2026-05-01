Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 16 мужчин задержаны в Карачаево-Черкесии по подозрению в причастности к экстремистской организации из-за подписки на группу для знакомств геев. Как минимум один из задержанных был избит силовиками. 

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года правозащитники рассказали, что силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками. Летом 2025 года стало известно, что практика облав распространилась и на Северную Осетию: так, люди, представившиеся полицейскими, заманили жителя Владикавказа на свидание с молодым человеком, после чего принуждали к сотрудничеству, требуя передавать им данные других геев. 

Не менее 16 жителей Карачаево-Черкесии, состоявших в местной группе для квир-знакомств “ВКонтакте” были задержаны силовиками, сообщила 30 апреля Кризисная группа СК SOS* со ссылкой на источник. 

Группа, о которой идет речь, оставалась одним из немногих незаблокированных в республики ЛГБТ**-сообществ. Задержания, по данным правозащитников, начались с утра 27 апреля. Все задержанные - мужчины, в основном молодые, до 40 лет. 

К одному из активных участников группы силовики пришли утром 27 апреля. Они провели обыск в его доме, заставили молодого человека разблокировать телефон и изучили сообщения в группе. После этого задержанного привезли в подразделение одной из силовых структур, где он встретил еще около 15 задержанных аналогичным образом людей. . 

По словам источника, силовики заводили задержанных в разные комнаты и допрашивали. “Один парень вел себя несговорчиво, на него надели наручники, завели в кабинет на опрос, оттуда слышались крики, как будто от ударов. Вышел из кабинета он в синяках и с кровью”, - приводит слова источника Telegram-канал СК SOS*. 

О задержаниях “сторонников идеологии ЛГБТ**” днем 30 апреля сообщил также связанный с силовиками Telegram-канал chp_kchr. По версии силовиков, 16 задержанных жителей республики, “занимались нетрадиционными практиками” в составе “экстремистской ячейки”, которая действовала “вразрез с традиционными семейными ценностями”. 

“В отношении организатора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации), теперь ему грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет”, - говорится в публикации. Данные о личности предполагаемого “организатора” в ней не приводятся.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2025 года городской суд Черкесска вынес обвинительный приговор по делу о пропаганде ЛГБТ**, приговорив местного жителя к 2,5 годам лишения свободы. 

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

**  ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше