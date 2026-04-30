Мать осужденного из Нальчика по делу о халифате пожаловалась на притеснения сына в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Балкаров подвергается в колонии притеснениям по религиозному признаку и не раз подвергался взысканиям, из-за чего практически не находится в жилом отряде. Мать опасается за здоровье сына, которого намерены отправить в психбольницу более чем за 1000 километров, несмотря на отсутствие диагностированных проблем.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемых по делу о халифате в Кабардино-Балкарии к длительным срокам заключения. Олег Мисхожев, Ахмед Балкаров, Ислам Шогенов, Руслан Кипшиев, Кантемир Желдашев, Артур Каров, Заур Текужев и Руслан Жугов получили от 6 до 16 лет лишения свободы. Ахмед Балкаров был приговорен к 15 годам колонии. Верховный суд России оставил без изменения приговор уроженцам Кабардино-Балкарии, осужденным по делу о попытке создания в республике халифата с шариатской формой правления.

В [........] Кабардино-Балкарии обратилась мать Ахмеда Балкарова Ирина с просьбой вмешаться в ситуацию с нарушением прав сына в колонии в Пензенской области.

По ее словам, сын, который отбывает 15-летний срок, с первых дней пребывания в учреждении "стал объектом систематических притеснений со стороны администрации, обусловленных как национальной, так и религиозной дискриминацией". "Мой сын исповедует ислам, и в учреждении ему неоднократно запрещали исповедовать свою религию, что приводило к постоянным конфликтам с администрацией. В результате этих действий мой сын неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям и содержался в штрафных изоляторах (ШИЗО), помещениях камерного типа (ПКТ), единых помещениях камерного типа (ЕПКТ) и строгих условиях содержания (СУС). Фактически он был лишен возможности находиться в жилом отряде, что существенно ухудшило его психологическое состояние. Кроме того, свидания с сыном были ограничены и предоставлялись крайне редко под различными предлогами", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте центра.

По ее словам, на просьбы о переводе сына в учреждение, расположенное ближе к ее месту жительства, она получала лишь формальные отписки.

"27 апреля 2026 года я узнала, что моего сына намерены этапировать в психиатрическую больницу, расположенную в городе Рыбинск Ярославской области. Мне неясно, на каком основании было принято такое решение, учитывая наличие аналогичной психиатрической лечебницы на территории Пензенской области. Более того, я считаю, что этапирование без регистрации в СИЗО и в экстренном порядке может быть направлено на усугубление психологического состояния моего сына и его дальнейшую дестабилизацию. Важно отметить, что у моего сына не было выявлено психических расстройств, и я не понимаю, на каком основании терапевт направил его на врачебную комиссию в психиатрическую больницу в другой регион, находящийся за 1000 километров от места его отбывания наказания. В сложившейся ситуации я действительно опасаюсь за здоровье и жизнь моего сына", - сообщила Балкарова.

Она попросила содействовать проведению проверок надзорными органами в колонии, где находится ее сын, и привлечь к участию региональных правозащитников, уполномоченного по правам человека и членов ОНК по Пензенской области.

"Кавказский узел" писал также, что умерший во время следствия Залимхан Тхамоков и убитый при задержании Ибрагим Гугов тоже были признаны виновными. Большинство подсудимых заявили, что дали показания следствию под пытками.