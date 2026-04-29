Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Локализован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, начавшийся 28 апреля после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы 58 человек, из них 26 переведены в пункт временного размещения в гостинице.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано, объявил в 09.33 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Время локализации - 07.05. В ликвидации ЧП, по состоянию на утро 29 апреля, участвуют 312 человек и 73 единицы техники", - говорится в публикации.

Первоначально в тушении были задействованы 122 человека и 39 единиц техники, позднее группировка была увеличена до 164 человек и 46 единиц техники.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.