Кавказский узел

11:07, 29 апреля 2026

Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Локализован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, начавшийся 28 апреля после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы 58 человек, из них 26 переведены в пункт временного размещения в гостинице.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано, объявил в 09.33 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Время локализации - 07.05. В ликвидации ЧП, по состоянию на утро 29 апреля, участвуют 312 человек и 73 единицы техники", - говорится в публикации.

Первоначально в тушении были задействованы 122 человека и 39 единиц техники, позднее группировка была увеличена до 164 человек и 46 единиц техники.

Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794 Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Дом пострадавший во время пожар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:05, 29 апреля 2026
Многоквартирный дом попал в зону пожара на нефтезаводе в Туапсе
05:30, 29 апреля 2026
Пункт временного размещения для жителей Туапсе открыт на базе гостиницы
Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794
03:52, 29 апреля 2026
Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе
03:05, 29 апреля 2026
Активисты прокомментировали отмену выборов главы поселения на Кубани
Сцена и дым. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:16, 28 апреля 2026
Музыкальный фестиваль отменен в Сочи после атаки на Туапсе
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Камнепад в Дагестане. Фото: Риа Новости https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Анастасия Троянова. Скриншоты фото из телеграм-канала издания "Кедр"*
28 апреля 2026, 16:54
Силовики в Туапсе пять часов удерживали журналистку экологического издания

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше