Защита Аблаева обжаловала приговор

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Апелляционную жалобу на приговор бывшему краснодарскому полицейскому Александру Аблаеву, осужденному по делу о получении взяток от журналистов "Базы", подала его защита.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника дежурной части МВД Краснодара Александра Аблаева по делу о получении взяток от журналистов интернет-издания "База".

Защита бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева обжаловала приговор, пишет 12 июня "Коммерсант".

Апелляционный жалоба поступила в Савеловский суд Москвы, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что силовики 22 июля 2025 года пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов был доставлен на допрос, а позже арестован по делу о даче взятки группой лиц. Обыски по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале прошли, в частности, в Краснодарском крае. На Кубани и еще в двух регионах России были задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам "Базы".

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