Четыре бойца из Каспийска убиты в зоне СВО

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Шамиль Магомедов, Наби Рамазанов, Василий Сычев и Рашид Исмаилов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1986 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1982 бойцов из Дагестана.

Лейтенант Шамиль Магомедов, ефрейторы Наби Рамазанов, Василий Сычев и младший сержант Рашид Исмаилов убиты в зоне СВО, сообщила в своем Telegram-канале администрация Каспийска 5 июня, отчитываясь о передаче родным бойцов посмертных наград.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1982 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце января администрация Каспийска сообщала, что в военной операции убит Алигаджи Рабаданов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Причины участия жителей Дагестана в боевых действиях оказались в фокусе обсуждения очередного сообщения о смерти комбатантов из этой республики. Актуальной оказалась также тема моральной ответственности участников военной операции.