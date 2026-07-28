Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на высокую стоимость горючего на заправках

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В Кабардино-Балкарии заправки продолжают работать с перебоями, на них сохраняются очереди, а цены на бензин достигают 150 рублей за литр, заявили местные жители, комментируя отчет Минэнерго о стабилизации ситуации с топливом.

Как информировал "Кавказский узел", крупные сети АЗС смягчили лимиты на продажу топлива на юге России. Так, "Роснефть" и "Башнефть" увеличили лимит на продажу бензина до 50 литров, а "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Аналитики заявили, что полностью снимать лимиты до октября, когда завершится сезон повышенного спроса, не стоит.

В ряде регионов отмечается стабилизация ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих АЗС и сокращение очередей, заявил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого 24 июля привел "Интерфакс".

Министр отметил, что оптовые цены на горючее приблизились к комфортным значениям для участников рынка.

Эти слова Сергея Цивилева сегодня процитировал Instagram*-паблик patriot_kbr, на который подписано около 448 тысяч пользователей. На 15.05 мск этот пост набрал 47 отметок "Нравится" и 63 комментария. Пользователи, позиционирующие себя как жители Кабардино-Балкарии, усомнились в стабилизации ситуации на АЗС. Они указали на высокие цены, очереди и перебои в работе заправок.

"А где стабилизировалось?" – задался вопросом eziev11. "Именно на какой АЗС идет стабилизация?" – спросил kazmakhov_666.

"Значительно приблизились к комфортным значениям – просто верим", – сыронизировал arsen_kugotov.

Пользователи указали, что стоимость топлива на некоторых АЗС достигает 135-145 рублей за литр.

"Стабилизируется! Стабильно 140 рублей за литр так и останется", – считает muhamed_040.

"135-145 рублей стоит – это стабилизируется?" – спросил is.mirz07.

"Да, очень, когда литр АИ-92 стоит 140 рублей", – отметила li.uda8284.

Часть комментаторов поинтересовалась, когда начнут снижаться цены на бензин.

"Это всё понятно, а цена когда снизится?" – спросил russs_933_. "А цена стабилизируется?" – задала вопрос zhiletezheva.l.

"А про цену почему молчат? 40 литров – это хорошо, но 140 рублей за литр, кроме "Роснефти" и "Лукойла". И то там через день бензин есть, не всегда. На других заправках почему цены не фиксируются как положено?" – спросила albina_alberdovna.

Комментаторы сравнили стоимость бензина в Кабардино-Балкарии и соседних регионах, а также потребовали усилить контроль за ценами.

"Ситуация с топливом нормализовалась везде. Проблемы начинаются, как только заезжаешь в Кабардино-Балкарию. Только здесь есть такие цены", – заявила alena.alena08_.

"Интересно, кто-нибудь контролирует цены на АЗС в Кабардино-Балкарии? Почему на частных АЗС бензин АИ-95 стоит 140-150 рублей, тогда как, например, в Ингушетии тот же бензин на частных АЗС стоит не дороже 100 рублей? В Чеченской Республике и Осетии аналогично – не более 100 рублей", – написал ing_discovery.

Некоторые пользователи рассказали, что для покупки более дешевого топлива им приходится часами ждать в очередях.

"Я стесняюсь спросить, где эта ситуация стабилизируется у нас в республике? Литр АИ-95 стоит 140 рублей. А если хочешь дешевле, надо выстаивать в очереди минимум три часа. И продают в определенные часы. Так где же эта стабилизация?" – написала alena_bzhenikova.

Пользователи также пожаловались на перебои в работе сетевых АЗС.

"Роснефть" вообще не работает", – отметил hasanbator95.

"В нашей республике большие очереди, ни одна заправка не работает нормально – ни "Роснефть", ни "Лукойл". Что стабилизируется?" – спросил ghtttttt222224.

Пользователи обратили внимание на разницу в стоимости топлива на разных заправках.

"Топливо практически есть везде, только вот цены космос. Почему "Роснефть" продает намного дешевле, чем остальные АЗС? На выезде из Нальчика, на трассе Урвань, на АЗС "НТК" дизель стоит 120 рублей, на Головко, на АЗС "НТК", – 115 рублей. Как это понять?" – спросил azamat49511.

Напомним, 14 июля жители Кабардино-Балкарии пожаловались, что цены в республике на отдельные виды топлива за последний месяц выросли примерно вдвое, а власти не принимают мер для их сдерживания и уменьшения очередей на заправках.

7 июля жители Нальчика и местные водители рассказали, что топливный кризис привел к закрытию в городе заправок "Лукойла", на частных заправках цены на бензин завышены, а на АЗС "Роснефти", где сохраняются прежние цены, выстраиваются большие очереди.