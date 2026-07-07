Водители Нальчика пожаловались на дефицит дешевого бензина

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Топливный кризис привел к закрытию в Нальчике заправок “Лукойла”, на частных заправках цены на бензин завышены, а на АЗС “Роснефти”, где сохраняются прежние цены, выстраиваются большие очереди.

Как информировал "Кавказский узел", жители Северной Осетии, возмущенные ростом цен и дефицитом топлива, потребовали от властей провести масштабные проверки частных АЗС.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Заправочные станции “Лукойл” в Нальчике не продают топливо: две АЗС этой сети, которые сегодня посетила корреспондент «Кавказского узла», не продавали топливо. Работников автозаправок на месте не было, на табло с ценниками - нули.

На заправках сети “Роснефть” цены на топливо стабильны: бензин АИ-92 стоит 65,75 рублей, АИ-95 - 70,75 рублей. На их АЗС собираются огромные очереди из машин.. Лимит на одну машину составляет 20 литров. На частной заправочной станции НТК (Нальчикская топливная компания), где также побывала корреспондент “Кавказского узла”, АИ-92 стоил 125 рублей, а АИ-95 - 130 рублей за литр. На этой АЗС были только четыре машины.

Водитель Хачим Абазов подтвердил, что на заправках «Лукойл» нет бензина, из-за чего он не может заправить служебный автомобиль. «У нас топливная карта «Лукойл», мы заправляемся только на их заправках, у нас с ними договор, и сейчас мы вынуждены его расторгать и заключать с другой топливной компанией. Пока что ездим на запасах, ограничивая поездки», - пояснил мужчина.

Водитель Анзор Срухов, который работает в доставке, наблюдает на городских АЗС длинные очереди. «Я уже лет пять как перешел на газ, с газом проблем нет. Но проезжая по городу, я вижу километровые очереди на заправках, где дешевый бензин. Там, где бензин дорогой, очередей нет», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Водитель Ахмед Карданов, который возит руководителя фирмы, заправляется на дорогих АЗС, чтобы не стоять в очередях. «У меня всегда дефицит времени, поэтому приходится заправляться дорогим бензином», - сказал он.

Жительница Нальчика Людмила Стеблова пожаловалась, что подорожало такси. «Я работаю за городом. Раньше я доезжала до работы за 220 рублей, теперь приходится платить 320. «Яндекс-такси» объясняет рост цен подорожанием бензина», - рассказала она.

Отвечая на жалобы жителей Кабардино-Балкарии в чате Центра управления регионом, министерство промышленности, энергетики и торговли заявило, что средние цены на топливо в республике не превышают средние цены по СКФО.

«Цены на отдельных АЗС варьируются в зависимости от логистических затрат, а также от количества запасов бензина. Региональные АЗС приобретают бензин через посредников, поэтому стоимость топлива на местных заправках выше, чем у федеральных сетей. Предприятия, имеющие большие запасы горючего, реализуют топливо, купленное по старым ценам. Предприятия, у которых такой возможности нет, реализуют всю закупку сразу и приобретают новую поставку по цене, актуальной на сегодняшний день». Кроме того крупные федеральные компании имеют возможность покупать топливо напрямую на бирже, местные АЗС приобретают бензин через посредников. Именно поэтому стоимость бензина на отдельных заправочных станциях может разниться», - говорится в сообщении ведомства.

По данным карты сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru): на 23.30 мск сегодня бензин есть на шести АЗС Нальчика, все они принадлежат частным компаниям. Сведений о цене топлива на этих заправках карта не содержит. На всех шести АЗС "Роснефть" в Нальчике топлива, согласно последним отметкам, уже нет. Также нет топлива на четырех заправках "Лукойла"; на еще одной АЗС этой сети, на Кабардинской улице, есть только небольшое количество дизельного топлива.

Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.