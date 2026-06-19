Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части

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Суд в Нальчике приговорил к длительному сроку заключения военнослужащего Тимура Бабгоева, отсутствовавшего в части в течение девяти месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащему Минобороны РФ Бабгоеву вменялось два эпизода уклонения от службы в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, 1 августа Бабгоев самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части и отправился домой, где находился до 15 октября 2025 года. По месту жительства его обнаружил сотрудник полиции. 17 октября Бабгоев был обязан явиться в воинскую часть, но остался дома до начала мая. Только 6 мая 2026 года военнослужащий сам явился в военный следственный отдел в Нальчике, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

В суде обвиняемый признал свою вину и высказал сожаление о содеянном. При этом суд учел, что Бабгоев в 2022 году был приговорен Нальчикским горсудом к трем годам условно с испытательным сроком в три года по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. На момент оставления части условное наказание не было отбыто. В результате суд назначил ему семь лет колонии общего режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, отметили в пресс-службе.

Пресс-служба суда не указала только фамилию осужденного, его полное имя - Тимур Бабгоев - указано в карточке дела на сайте суда. Дело поступило в суд 10 июня, а 18 июня состоялось первое заседание, по итогам которого был вынесен приговор.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".