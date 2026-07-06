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21:55, 6 июля 2026

Боец из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джамбулат Надирбегов из Черноземельского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично признали убитыми там как минимум 235 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 234 бойцов из Калмыкии. 

Об открытии именной парты в Прикумской школе убитому в военной операции Джамбулату Надирбегову отчиталась администрация Черноземельского района на своей странице во "ВКонтакте".

Подробности биографии и гибели военнослужащего администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 235 бойцов из Калмыкии.

В конце октября 2025 года администрация Черноземельского района сообщила, что в военной операции убит Алексей Габунов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". В октябре 2025 года администрация Черноземельского района сообщала, что в зоне СВО убиты Алексей Габунов, Наран Явашкеев и Евгений Слесарев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: Кавказский узел

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