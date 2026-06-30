Военный из Калмыкии убит на Украине

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Максим Бугаев из Черноземельского района убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 234 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 233 бойцов из Калмыкии.

О передаче ордена Мужества семье Максима Бугаева, убитого в ходе военной операции отчиталась администрация Черноземельского района на странице во "Вконтакте".

В зоне проведения СВО Максим Бугаев находился с февраля 2025 года. Военную службу нес в составе войсковой части 40318. 13 апреля 2025 года был убит в районе населенного пункта Дружба Артемовского направления.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 234 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". В октябре 2025 года администрация Черноземельского района сообщала, что в зоне СВО убиты Алексей Габунов, Наран Явашкеев и Евгений Слесарев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.