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12:24, 19 июня 2026

Боец из Калмыкии убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Дораев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 233 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 232 бойцов из Калмыкии. 

Орден Мужества матери погибшего участника специальной военной операции Дораева Алексея Владимировича вручили  в администрации Яшкульского района.

Алексей Дораев  родился и вырос в Яшкуле. После окончания Яшкульской средней школы №1  окончил кооперативный техникум по специальности «Бухгалтер».  С 2004 по  2006 годы служил в  армии, после работал в различных сферах. 18 декабря 2024 года добровольцем ушел на СВО, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 233 бойцов из Калмыкии.

В апреле администрация Яшкульского района сообщала, что в зоне СВО убиты Аркадий Сангаджиев и Арслан Долгаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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