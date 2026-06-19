Боец из Калмыкии убит в военной операции

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Алексей Дораев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 233 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 232 бойцов из Калмыкии.

Орден Мужества матери погибшего участника специальной военной операции Дораева Алексея Владимировича вручили в администрации Яшкульского района.

Алексей Дораев родился и вырос в Яшкуле. После окончания Яшкульской средней школы №1 окончил кооперативный техникум по специальности «Бухгалтер». С 2004 по 2006 годы служил в армии, после работал в различных сферах. 18 декабря 2024 года добровольцем ушел на СВО, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 233 бойцов из Калмыкии.

В апреле администрация Яшкульского района сообщала, что в зоне СВО убиты Аркадий Сангаджиев и Арслан Долгаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.