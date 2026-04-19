Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Аркадий Сангаджиев и Арслан Долгаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 225 бойцов из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 223 бойцов из Калмыкии.
Арслан Долгаев и Аркадий Сангаджиев убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Яшкульского района, отчитываясь о передаче наград их родным.
Арслан Долгаев родился и вырос в поселке Улан Эрге. После окончания школы был призван в армию, продолжил служить по контракту в звании гвардии рядового. Убит 26 мая 2024 года в районе населённого пункта Новопрокоповка Токмакского района Запорожской области.
Аркадий Сангаджиев односельчанин Долгаева, также служил по контракту в звании гвардии рядового, убит 2 марта 2025 года в зоне проведения СВО, сообщила администрация Яшкульского района.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 223 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Администрация Яшкульского района 9 апреля сообщала о еще одном убитом на Украине земляке, Вячеславе Мацакове.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.
