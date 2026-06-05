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22:31, 5 июня 2026

Участник прямой линии с Путиным из Калмыкии убит на Украине

Кадр Старший лейтенант Наран Очир-Горяев из Калмыкии убит в боевых действиях. Фото: Бату Хасиков / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший лейтенант Наран Очир-Горяев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми на Украине не менее 228 комбатантов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 227 бойцов из Калмыкии. 

О том, что Очир-Горяев убит в зоне проведения военной операции на Украине сообщил сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков в Telegram-канале.

Обстоятельства его гибели в сообщении главы региона не приведены.

Очир-Горяев три раза встречался с Путиным. Ранее Наран Очир-Горяев участвовал в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, и помог Путину ответить на вопросы, касающиеся боевых действий в районе Северска, отмечает ТАСС.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 228 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

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Автор: Кавказский узел

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