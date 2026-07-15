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18:10, 15 июля 2026

Резкий скачок цен на топливо в Ростовской области возмутил пользователей сети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Ростовской области заявил о необходимости 60 тысяч тонн топлива для уборки урожая. Комментаторы его Telegram-канала поинтересовались, почему власть не ограничивает рост цен на бензин, так как на ряде заправок стоимость бензина приблизилась к 170 рублям за литр. Растут цены и в других регионах юга России - значительно подорожал бензин в Калмыкии и на Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках. Частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. Губернатор Юрий Слюсарь поручил привлечь волонтеров и казаков к дежурству на АЗС, а также организовать информирование водителей о наличии топлива и режиме работы заправок. Жители Ростовской области, комментируя его поручения в Telegram, предложили ввести электронную очередь, отказаться от ночного закрытия АЗС, а также открыть дополнительные кассы.

Губернатор заявил  необходимости  топлива для аграриев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал приоритетом обеспечение бензином для уборки урожая.

«Главный вопрос — обеспечение аграриев дизельным топливом и бензином. Это критически важно сейчас, когда уборочная в разгаре в наших южных регионах. Мы говорим не о запасах, а о тех объемах, которые идут «с колес» на заправку техники. Она каждый день выходит в поле собирать урожай. Ростовская область обеспечивает в среднем 10% всего урожая в стране. Зерно нужно вывезти с полей и обеспечить его сбыт. Для уборки урожая хозяйствам Ростовской области требуется 60 тысяч тонн топлива», — написал он в своем Telegram-канале.

Рост цен стал основным вопросом комментаторов

Однако пользователи задали ему вопрос о ценах на бензин, этот пост набрал 48 комментариев к 18.10 мск. «Цены на АЗС регулируются или на усмотрение реализаторов? АЗС п. Рассвет на М-4 — бензин 95, цена 175 р. за литр, Ростов — сеть Teboil — бензин 92 за 100 р. за литр. Это норм. цены, это свободный рынок, не спекуляции в период СВО?!» — пишет Игорь Юрьевич.

С такими ценами на бензин скоро и не останется денег на питание

"Просто издевательство над людьми!!!!! С такими ценами на бензин скоро и не останется денег на питание", — возмутилась Ирина.

"Заправки закрываются на перерыв и ночью, когда у них ЕСТЬ топливо. Никто не объясняет зачем и почему. Информировать для того и нужно людей, чтобы они понимали, на какой заправке есть бензин, на какой нет, а не катались по городу в поисках. И не стояли в очереди, чтобы у них перед носом закрыли заправку" —прокомментировал  Иван Саныч, армрестлинг тренер.

"Тоже не понимаю этого ночного закрытия заправок. Искусственно создают очереди как будто", — пишет Sterh.

92-й бензин там стоил 169 рублей за литр — отпускали максимум 60 литров в руки

На некоторых заправках в Ростовской области даже 92-й бензин стоит 169 рублей за литр, рассказала жительница Ростова-на-Дону, рассказ которой приводит 161.RU.

"В Каменске заехали на Роснефть. В очереди было машин 20. На заправке нам сказали, что бензина сегодня не будет. Его привезли, но ему нужно «отстояться». За Каменском была еще одна Роснефть. Мы увидели очередь и подумали, что там есть бензин. Оказалось, что заправка не работает, а люди занимают очередь на завтра. Бензин был на аналогичной заправке на другой стороне, но там была огромная очередь — казалось, что она создает пробку, занимая все ряды. У нас было безвыходное положение. В машине уже горела лампочка — нужно было срочно найти бензин. Нашли по пути частную заправку Феникс. 92-й бензин там стоил 169 рублей за литр — отпускали максимум 60 литров в руки. Перед нами было 30 машин. Я думала, что очередь пройдет быстро, но в итоге всё затянулось на 2,5 часа. Оплатить всё можно было только наличными", - Описала она путешествие из Тарасовского района в Ростов-на-Дону.

Ситуация с доступностью бензина на заправках Ростова-на-Дону по данным Gdebenz.ru на 18.10 мск.По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 18.10 мск сегодня, по части АЗС Ростова-на-Дону нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), примерно на трети АЗС бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). еще около трети продают бензин (зеленая метка). Например на заправке "Роснефти" на улице Стадионной, бензин в наличии есть, в очереди 20-50 машин. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Цены растут и в других регионах юга России

Бывший депутат Госдумы, главред "Блокнота" Олег Пахолков опубликовал в своем Telegram-канале отчет о ценах на бензин в нескольких регионах на юге России, которые он проехал за последние дни. «Рассказываю, какая обстановка с бензином 95. Ростовская обл. — 120-150 без очереди. 75 рублей от часа до бесконечности. Калмыкия — 130-160 без очереди. 72 — очередь иногда огромная, на одной заправке Лукойл умудрился за 20 минут. Ставрополь — видел только по 150 и далеко не везде. Дагестан — 115, есть везде, других цен нет. Чечня — 105, есть везде, других цен нет».

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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