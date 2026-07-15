Супруга азербайджанского политолога Гасымлы стала обвиняемой по делу о клевете

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Самира Гасымлы, супруга осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы, стала обвиняемой по делу о клевете и оскорблении. Адвокаты Гасымлы заявили о нарушениях при возбуждении дела, однако суд отклонил ходатайства защиты.

Как писал "Кавказский узел", жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению человека, признанного потерпевшим по делу ее мужа.

11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

В Бинагадинском районном суде Баку вчера, 14 июля, завершилось подготовительное заседание по делу Самиры Гасымлы. В начале заседания председательствующий судья Самир Набиев объявил о рассмотрении дела по статьям о клевете и оскорблении на основе жалобы, поданной в порядке частного уголовного обвинения со стороны Гурбанали Юсифова. Сам частный обвинитель отсутствовал на заседании, сообщил корреспондент «Кавказского узла» присутствовавший в зале суда.

Адвокаты Агиль Лаидж и Рамиль Сулейманлы просили суд не принимать дело в производство. Лаидж обратил внимание на то, что уже второе подготовительного заседание, как частный обвинитель не является в суд. Он отметил, что согласно УПК Азербайджана «повторная неявка частного обвинителя на подготовительное заседание суда без предварительного уведомления о наличии уважительных причин приравнивается к отказу от обвинения».

Адвокат Сулейманов указал на то, что жалоба в порядке частного обвинения в целом не соответствует требованиям к той форме, которая предусмотрена УПК. Адвокат, поддержав коллегу отметил, что частный обвинитель взял скриншоты из Facebook и приобщил к их жалобе, хотя согласно законодательству, «скриншоты из Facebook» должны быть заверены в нотариальном порядке.

Оба адвоката также указали, что в скриншотах не уточняется в каких именно фразах частный обвинитель усмотрел оскорбление его чести и достоинства и клевету на него.

Представитель частного обвинителя Вугар Шамилов, объяснил отсутствие Юсифова нахождением его в Турции.

Однако Самира Гасымлы стала настаивала на явке Юсифова в суд. «Гурбанали Юсифов жалуется на оскорбление его чести и достоинства. Хотя, здесь присутствует его представитель, но у меня есть множество вопросов к Юсифову, и на них он должен лично ответить. Если он не может прийти в суд, тогда пусть отзовет свою жалобу и подаст её вновь, когда вернется в Азербайджан», — заявила Гасымлы.

Она назвала это дело «политическим преследованием» в отместку за защиту прав мужа и других политзаключенных.

Судья Насибов заявил, что ходатайства адвокатов отклоняются, дело берется в производство. При этом Самира Гасымлы была признана обвиняемой лицом по статьям о клевете и оскорблении без применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что по этим статьям наряду с альтернативными мерами наказания в виде штрафа, общественных и исправительных работ предусматривается также до 6 месяцев лишения свободы по каждой из них.

Самира Гасымлы в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» заявила, что столкнулась с политически мотивированным делом. «Сначала на основе ложного заявления этого лица арестовали и осудили моего мужа. Когда же я стала защищать права мужа и других политзаключенных, это стало вызывать недовольство властей. Ибо моя деятельность велась не только внутри страны, но и на международных площадках. Чтобы предотвратить мой выезд из страны на международные мероприятия и наказать меня против меня вновь использует человека, который оговорил моего супруга», - сказала Самира Гасымлы.

По словам адвоката Лаиджа, что предмета для уголовного разбирательства против Самиры Гасымлы нет, поскольку ее публикации носили оценочный характер, была направлены на прояснение общественности необоснованности преследования ее мужа и не содержали состава преступления.