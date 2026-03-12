×

08:42, 12 марта 2026

Азербайджанский политолог Гасымлы приговорен к 12 годам заключения

Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил политолога Азера Гасымлы к 12 годам лишения свободы по делу о вымогательстве. Он категорически отверг обвинения и назвал дело политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку с июля 2025 года рассматривает дело директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в вымогательстве и угрозах. Гурбанали Юсифов, обвинивший Гасымлы в вымогательстве, не смог пояснить в суде утверждения из своих заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности". Прокурор попросил приговорить подсудимого к 13 годам лишения свободы.

Гасымлы связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью и назвал уголовное дело сфабрикованным по политическому заказу. Он отверг все обвинения

Вчера, 11 марта, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гасымова завершился процесс по делу директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы. На процессе был оглашен вердикт: Гасымлы приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям

Адвокат Агиль Лаидж назвал дело сфабрикованным. "Как заявил в последнем слове сам Азер Гасымлы, это дело лишено правовых оснований. Азер Гасымлы, по сути, не обвиняемый, а потерпевший, поскольку его деньги были присвоены лицом, признанным потерпевшим. Азер Гасымлы заявил, что был арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Примечательно, что когда Азер Гасымлы спросил у потерпевшего, когда же он вернет его деньги, тот просто промолчал", - сказал Лаидж. По его словам, защита подаст апелляцию на приговор.

Другой адвокат, Ровшана Рагимова, также указала на отсутствие доказательств вины Гасымлы. "За более чем годичное судебное следствие против Азера Гасымлы было представлено лишь одно доказательство - показания самого потерпевшего Гурбанали Юсифова. Да, как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства было допрошено множество свидетелей стороны обвинения. Некоторые из них утверждали, что Азер Гасымлы угрожал Юсифову. Однако эти свидетели признавали, что не видели и не слышали, каким образом Азер Гасымлы угрожал Юсифову лично. Они знали об этом только со слов самого потерпевшего", - сказала адвокат.

Адвокат отметила, что в уголовном деле утверждается, будто политолог угрожал Юсифову убийством его отца и похищением сына. "Эти утверждения не имеют под собой доказательств. Азер Гасымлы пытался повлиять на Гурбанали Юсифова, чтобы он вернул его деньги исключительно законными средствами. Гасымлы подавал на него гражданский иск, и в ходе его рассмотрения Юсифов признавал, что должен ему деньги. Гасымлы многократно писал Юсифову, что подаст на него жалобы в суд и полицию. Абсолютно нелогично, чтобы Азер Гасымлы угрожал Юсифову убийством его отца и похищением сына в то время, как отстаивал свои права в суде по гражданскому иску", - отметила Рагимова.

Супруга политолога Самира Гасымлы заявила о ложности обвинения. По ее словам, в 2020 году Юсифов по просьбе Гасымлы открыл на его имя аккаунт на сайте криптовалют и управлял им. "В мае и августе того же года Азер передал ему в общей сложности 20 тысяч долларов США, попросив купить два биткоина. Позднее мы выяснили, что он купил только один биткоин. Затем по причинам, которые для нас до сих пор остаются неясными, этот биткоин, находившийся на счете Азера, также исчез", - сказала она.

По словам Самиры Гасымлы, в январе 2022 года Юсифов дал расписку о том, что будет возвращать деньги ее мужу ежемесячно частями. Однако позже Юсифов покинул страну и перестал выходить на связь с Азером Гасымлы, который подал иск, удовлетворенный в апреле 2024 года Мингячевирским городским судом.

"Тем не менее в конце 2024 года Азера арестовали по ложному обвинению в вымогательстве путем угроз. Истинная причина - его политические взгляды и критика политики властей Азербайджана", - сказала Самира Гасымлы.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

