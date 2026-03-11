Ягублу отказался прекратить голодовку вопреки сильной потере веса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

C начала голодовки в бакинском СИЗО оппозиционный политик Тофиг Ягублу потерял 10 килограммов веса, у него резко понизилось кровяное давление. Тем не менее Ягублу намерен продолжать голодовку.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку. 2 марта родные оппозиционера сообщили, что состояние его здоровья заметно ухудшилось.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Тофиг Ягублу продолжает в СИЗО-1 в Баку голодовку, объявленную с 23 февраля, сообщила дочь политика Нигяр Хази корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее словам, 10 марта Ягублу в СИЗО посетил адвокат Немат Керимли. “Адвокат нам сообщил, что 9 и 10 марта отца обследовали медработники. Выяснилось, что за 15 дней голодовки отец потерял в весе 10 кг, а кровяное давление у него упало до 60/90. Голос отца звучал слабо, лицо потемнело”, - рассказала Хази.

Она отметила, что Ягублу испытывает сильные головные боли и ломоту в теле. “Это уже пятая по счету акция голодовки отца за последние годы. Все они были длительными и приводили к госпитализации отца, но тогда нам все же удавалось уговорить его прекратить голодовку. В этот раз он неумолим. Отец требует справедливости, реабилитации и освобождения из тюремного заключения”, - отметила Хази.

Адвокат Керимли подтвердил слова дочери политика о потере 10 кг веса, снижении кровяного давления до 60/90, и жалобах Ягублу на головные боли и головокружения. Получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту “Кавказского узла”.

"Кавказский узел" также информировал, что 10 мая 2025 года Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. О неоднократных голодовках политика рассказывается в биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".