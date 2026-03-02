Родные сообщили об ухудшении состояния голодающего азербайджанского политика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Находящийся в заключении оппозиционный Тофиг Ягублу намерен продолжать голодовку, вопреки уговорам родных. В результате голодовки состояние его здоровья ухудшилось.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу заключен в карцер. Дочь политика связывает наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита, требующая оправдательного приговора..

Ягублу восьмые сутки продолжает голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщила его дочь Нигяр Хази. «Вчера (1 марта) у нас была встреча с отцом. Он находился на седьмом дне голодовки. За это время отец сильно похудел. Глаза впали. Судя по всему, дальше потеря веса будет происходить очень быстро, и организм не выдержит. Я пыталась уговорить его прекратить голодовку, молила его от имени всех членов нашей семьи. Я полагала, что он принял такое решение под эмоциональным воздействием заключения его в карцер. Но решил продолжать голодовку», - рассказала Хази корреспонденту «Кавказского узла»

По ее словам, Ягублу рассказал ей подробности инцидента после которого политика заключили в карцер.

«Мы беседовали с отцом через стеклянную перегородку. Он рассказал, что перед посадкой в карцер, к нему явились один из руководителей СИЗО и несколько его сотрудников. Они вели себя грубо и с собой принесли «незаконные предметы» - кастрюлю, ковш, рожок для обуви, щетку для чистки обуви, электрический чайник и еще какие-то вещи. Замначальника СИЗО закричал в камере на отца «что? Вы мешаете обыску» и после этого велел надеть отцу наручники и повести его к начальнику. Вот так они создали причины для заключения отца в карцер», - продолжила Хази.

Она считает, что против Ягублу была провокация с целью мести за протестную акцию его в Вашингтоне с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане.

«Отец был не умолим и полон решимости продолжать голодовку. Он мне сказал: «сейчас меня заключили в карцер, завтра, заведут здесь новое сфабрикованное уголовное дело, и в конечном итоге меня постигнет участь Алексея Навального», - отметила Ягублу.

Адвокат Немат Керимли подтвердил информацию о продолжении политиком голодовки.

Ранее, 10 мая 2025 года, Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. Ранее Ягублу также неоднократно проводил голодовки, говорится в биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".