Главная   /   Лента новостей
17:52, 1 марта 2026

Посольство России составило списки на выезд из Ирана через Азербайджан

Эвакуация иностранцев через КПП в Азербайджане. Скриншот фото Report от 01.03.26, https://report.az/ru/v-regione/diplomaty-saudovskoj-aravii-i-pyat-grazhdan-tadzhikistana-evakuirovany-cherez-azerbajdzhan#gallery_56b421f3ac4f1fa68cffd5fff9f60972-9

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 500 человек внесены в списки на эвакуацию из Ирана через Азербайджан. Также россиянам предлагается выезжать из Ирана через Армению.

Как писал "Кавказский узел", через КПП «Астара» из Ирана в Азербайджан были эвакуированы более ста человек, в том числе иностранцев 

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

 Посольство России в Азербайджане оказывает помощь российским гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре, сообщается в ТГ-канале дипмиссии РФ в Азербайджане.

«Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы. На данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 наших соотечественников»,  - далее сказано в сообщении.

Отметим, что сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами продолжаются оставаться закрытыми в связи с карантинным режимом, введенным еще в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и пересечения границы допускается в особых случаях с разрешения властей страны.

Граждане РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджана и во время 12-дневной войны в июне 2025 года. 

Посольство России в Армении сообщило сегодня, что граждане Российской Федерации могут вернуться из Ирана в Россию и через территорию Армении.

В настоящий момент на армяно-иранской границе в круглосуточном режиме продолжает функционировать пограничный переход (КПП) «Нурдуз»/«Агарак». Граница между Ираном и Арменией для граждан России открыта — проход свободный по действительным заграничному или внутреннему паспортам. Предварительных уведомлений не требуется. После пересечения границы рекомендуем проследовать далее в направлении Еревана или Гюмри, имеющих прямое воздушное сообщение с российскими городами", - указано в Telegram-канале посольства.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

