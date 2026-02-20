×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
13:00, 20 февраля 2026

Участники протестов в Вашингтоне сообщили о применении силы охраной Алиева

Применение силы в отношении участников акции протеста в Вашингтоне. 19 февраля 2026 г. Скриншот видео https://x.com/AteoBreaking/status/2024583855173157357

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее четырех человек, в том числе сын оппозиционера Тофига Ягублу, пострадали при разгоне охраной президента Азербайджана акции протеста в Вашингтоне с требованием освободить политзаключенных.

Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева, предположительно, применила силу в отношении участников акции в Вашингтоне, выступавших за освобождение азербайджанских политзаключенных. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Активисты утверждают, что телохранители президента Азербайджана применили силу возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По данным газеты, полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. Посольство Азербайджана в США не ответило на запрос журналистов о произошедшем, говорится в публикации

Инцидент произошел 19 февраля у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По словам 27-летнего Рагима Ягублу, чей отец находится в заключении в Азербайджане, телохранители Алиева начали бить его в челюсть и в живот, когда он протестовал у отеля ранним утром, пишут "Ведомости".

Еще один участник протеста, 35-летний Адиль Амрахлы, сообщил, что повредил ногу, убегая от охранников. Он также отметил, что как минимум четверо других протестующих, включая Ягублу, получили травмы.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита, требующая оправдательного приговора.

19 февраля в Вашингтоне состоялась первое заседание Совета мира, в нем принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.Президент США Дональд Трамп на заседании поблагодарил лидеров Азербайджана и Армении за установление мира в регионе, передает Report.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем  Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению". 14 января была подписана Рамочная программа реализации "Пути Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) /The TRIPP Implementation Framework (TIF). Ее текст опубликован на английской версии "Кавказского узла".

"Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа, говорится в справке "Кавказского узла"  "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Автор: "Кавказский узел"

