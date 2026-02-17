Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда

Суд в Баку бездоказательно признал Рубена Варданяна виновным в военных преступлениях, но надежды на справедливое разбирательство и не было, заявили близкие осужденного. Варданян возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, признав его виновным в военных преступлениях. На заседании присутствовал адвокат, предоставленный Варданяну государством.

Суд рассматривал дело Рубена Варданяна с января 2025 года 1 . 18 декабря 2025 года прокурор предложил приговорить Варданяна к пожизненному лишению свободы. Процесс не соответствует критериям справедливого суда, указал подсудимый.

Семья Рубена Варданяна выступила с заявлением в связи с приговором. Они назвали решение бакинского суда "ужасающим, но ожидаемым", поскольку, по их словам, было "очевидно, что исход этого процесса предопределён", сообщает News.am.

"За всё время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений так и не были представлены доказательства. Всё это время Рубен был лишён каких бы то ни было гарантий, что в его отношении проведут надлежащий правовой процесс, равно как и гарантий доступа к реальной, а не формальной юридической защите", - цитирует издание заявление близких осужденного.

На финальной стадии судебного процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище". По его словам, "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Авторы заявления подчеркнули, что Варданян имеет репутацию "гуманитарного деятеля, филантропа и социального предпринимателя". "Лидеры гражданского общества и международные обозреватели оказали нашей семье поддержку, которая дала нам силы и надежду. Все, кто лично знает Рубена или профессионально с ним взаимодействовал, понимают абсурдность и несостоятельность предъявленных ему обвинений", - указали они.

Семья осужденного заверила, что продолжит добиваться "освобождения Рубена и армянских заключённых, удерживаемых по политически мотивированным основаниям". "И призываем мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества принять все надлежащие меры, в соответствии с нормами международного права, для обеспечения их свободы и защиты прав", - заявили близкие Варданяна.

Варданян меньше четырех месяцев был карабахским чиновником

Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев.

В этот период Варданяну пришлось искать решение проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора. В частности, длительная блокировка единственной дороги в Карабах привела к дефициту продуктов и лекарств. В январе 2023 года в связи с нехваткой продовольствия Рубен Варданян объявил о введении в Нагорном Карабахе системы распределения продуктов.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.

Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

9 декабря 2025 года потерпевшие дали в суде показания об обстрелах армянскими подразделениями Лачина, который также перешел под контроль Баку еще до того, как Рубен Варданян стал карабахским чиновником.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".