Ввод системы распределения продуктов анонсирован в Нагорном Карабахе

08 января 2023, 12:47

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В связи с нехваткой продуктов, вызванной блокадой Лачинского коридора, в Нагорном Карабахе решено ввести систему распределения продовольствия, сообщил госминистр Рубен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован уже четыре недели. Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад.

В Нагорном Карабахе заметно опустели прилавки магазинов, лишь время от времени туда поступают продукты из резервного фонда, рассказали 7 января "Кавказскому узлу" местные жители. По словам фармацевтов, в аптеках наблюдается дефицит лекарств. Минобразования решило с 9 января приостановить работу детских садов из-за нехватки продуктов.

В Нагорном Карабахе решено ввести систему распределения продовольствия, объявил сегодня госминистр Рубен Варданян. "Мы работаем над правилами, и завтра [9 января], в рабочий день, будет обнародовано несколько заявлений касательно этого. Это один из важнейших вопросов", - приводит слова Варданяна "Новости-Армения".

Госминистр пояснил, что во время встреч с жителями районов Нагорного Карабаха, которые он проводил вместе с депутатами парламента и членами оперштаба, стало ясно, что людей очень волнует проблема продовольствия, пишет издание.

Напомним, представители азербайджанских НПО, перекрывшие Лачинский коридор утром 12 декабря 2022 года, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении нескольких пациентов, а 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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