Власти Нагорного Карабаха приостановили работу детских садов из-за блокады

08 января 2023, 01:51

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Министерство образования Нагорного Карабаха с 9 января временно прекращает работу детских садов, а также подготовительных групп и продленок из-за нехватки продуктов, вызванной блокадой Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", блокирование азербайджанскими активистами единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению привело к дефициту продовольствия в непризнанной республике, повлияло на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 7 января азербайджанские активисты пропустили по трассе несколько машин Красного Креста и колонну миротворцев. Жители Нагорного Карабаха заявили, что прилавки магазинов заметно опустели, лишь время от времени поступают продукты из резервного фонда.

В связи с проблемой с поставками продовольствия министерство образования Нагорного Карабаха с 9 января вносит изменения в образовательный процесс, пишет на официальной странице в Facebook* ведомство.

Так, по данным ведомства, продолжат работать в обычно режиме общеобразовательные школы. В то же время детские сады, а также дошкольные подготовительные группы и группы продленного дня, где необходимо кормить детей, временно прекращают работу.

Напомним, что 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Представители азербайджанских НПО, перекрывшие трассу, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Уже к 23 декабря 2022 года ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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