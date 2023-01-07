Жители Нагорного Карабаха назвали критической ситуацию с блокадой

07 января 2023, 19:09

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В Нагорном Карабахе заметно опустели магазины, туда лишь время от времени поступают продукты из резервного фонда, рассказали местные жители. В аптеках наблюдается дефицит лекарств, из продажи практически пропали памперсы и детское питание, сообщили фармацевты.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Блокировка Лачинского коридора продолжается 27-й день, азербайджанские активисты пропустили сегодня по трассе несколько машин Красного Креста и колонну миротворцев.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

В Нагорном Карабахе опустели магазины

В магазинах городов Чартар и Мартуни, по словам владельца продовольственного магазина Артура Андрияна, остались лишь дорогие сигареты и дорогие алкогольные напитки. "Ничего другого нет, все раскупили. Магазины не закрыты, но продавать тоже уже нечего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сельским жителям немного проще в условиях блокады. "В селах у кого есть собственный урожай картошки, зелени, выносят, продают, иногда обмениваются продуктами", - добавил Андриян.

В магазинах практически, все закончилось, нет сигарет, макаронных изделий. Особая нехватка в Мартуни молочных продуктов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин общины Нвер Дадамян. "Хлеб пока есть. Зерно в этом году (2022-м - Прим. "Кавказского узла") регулировалось правительством, ничего не экспортировали в Армению, все осталось в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал он.

Но эти трудности пока что обходят тех, у кого частный дом и хозяйство.Семья Дадамян из семи человек, с трудностями пока не сталкивались, поскольку, как отметил Нвер, в сезон они законсервировали разные овощи, фрукты с собственного огорода. По традиции, к зиме запаслись несколькими мешками картошки и другими продуктами, отметил он.

У Дадамянов сады хурмы королек, ежегодно они получают от 300 до 400 тонн урожая, который вывозят в том числе в Армению. Королек они обменивают и на другие необходимые им продукты. Но таких семей в Мартуни не более 40, подчеркнул Дадамян. "Такие семьи, как наша, может еще долго продержаться в блокаде, у нас есть свои запасы, но я не знаю, сколько могут продержаться те семьи, у которых нет земельного участка, нет собственного урожая, живут на зарплату и ведут городской образ жизни", - отметил он

В магазинах, по его словам, уже появляются периодически продукты из резервного фонда, их выпускают в ограниченном количестве. Мяса хватает, в достатке, и цены прежние, не поднимают.

Проблемы с овощами, по его мнению, возникла из-за того, что овощи в основном импортировались из Армении по более дешевым ценам, поэтому местные фермеры не посчитали выгодным выращивать в таком большом количестве. "К примеру, я вырастил на своем участке помидоры, но не смог продать их в Степанакерте, не смог также сдать консервному заводу. Думал, тоже больше не выращивать помидоры, не выгодно, но сегодня уже понимаю, что, наоборот, надо увеличить объёмы урожая", - добавил он.

Жители Нагорного Карабаха вынуждены покупать то, что осталось в магазина, написал 6 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" блогер Давид Симонян. "Кто не знает, что означает блокада, объясню - это когда в магазинах люди ходят мимо пустых полок и покупают из того, что осталось что-то ненужное, понимая, что завтра и этого не будет. Твое желание уже не играет никакой роли, бери что есть и все. Не хватает лекарств для больных, нет нужного питания для младенцев. Простой картошки нет, даже чеснок не продают. Гранаты и королек заменили нам все остальные фрукты, обилием которых обычно украшаются столы на новогодних праздниках. <...> Труднее всего курящим, все сигареты и даже сигары неделя как закончились во всех магазинах города", - отметил он.

В селах ситуация пока не критическая, у многих запасы собственного урожая, да и хозяйство есть, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Неркин Оратаг Мартакертского района Сатеник Нагдалян.

По ее словам, магазин их села открыт, но из продовольствия кроме алкогольных напитков ничего не осталось. "Нет <сахарного> песка, растительного масла, круп, макаронных изделий, нет предметов гигиены. Но овощи и мука в селе почти у всех есть, сами печем хлеб в тандыре, а овощи тоже из собственного огорода", - говорит она.

Сатеник добавила, что заметно вырос спрос на мясо, сельчане забивают свой скот и продают в городах. "Вот это уже опасно, потому что, если блокада будет продолжительной, мы лишимся нужного количества скота".

Жительница Мартуни Нонна Шахназарян рассказала, что основные товары уже закончились в магазинах города. В Мартуни сушат табак, потому что запас сигарет в городе закончился, сообщила она.

По ее данным, владелец одного из магазинов в городе Мартуни в конце декабря продал почти все продукты в своем магазине.

Знакомая Нонны Анна работает в Мартуни в цветочном магазине флористом. По ее рассказу, живые цветы закончились сразу, остались только искусственные цветы, да и те на днях раскупили на сумму 150 тысяч драмов за неимением других. Затем работа магазина была приостановлена, так капк цветов больше нет, рассказала Шахназарян.

По ее словам, есть у одной из семей возникли проблемы с погребением родственницы. "Женщина из Мартуни Лоретта умерла в Ереване от болезни. Тело родственники не могут привезти и предать земле. Пытаются получить содействие, подключить Красный крест", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В аптеках исчезли жизненно важные препараты

По словам работника одной из степанакертских аптек Алены Гулян, отмечается острая нехватка жаропонижающих, обезболивающих лекарств, а также антибиотиков. Также она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что нет детского питания, подгузников.

Фармацевт степанакертской аптеки Нана Мартиросян также сообщила о нехватке лекарств в своей аптеке. По ее словам, через Красный Крест за время блокады она получила лекарства, но в малых количествах. "Сегодня полки моей аптеки полностью пустые, абсолютно нет памперсов, детского питания, предметов гигиены, они объёмные, их Красный Крест не привозит. Я заказала лекарства на 2 миллиона драмов (около 5 тысяч долларов США), но сегодня позвонили, сказали, машины не пропустили, не ждите", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мартиросян рассказывает, что фармацевты стараются находить для людей аналоги, но не всегда получается в виду индивидуальной реакции организма человека.

"Участились случаи, когда люди по знакомым начинают уже находить необходимые им лекарства. На днях мужчина в поисках детского антибиотика обошел все аптеки города, нигде не было, в итоге нашел у одного человека, который поделился с ним наполовину использованным лекарством. Главврач детской больницы также позвонила мне, говорит, срочно нужно лекарство для ребенка с приступом астмы, он задыхается – нигде не было. Случайно нашли в силовых структурах. Ситуация, на самом деле, очень плачевная", - отметила Мартиросян.

По ее словам, "такая длительная блокада была неожиданностью". "Думали, даже, если коридор перекроют, то это продлится максимум несколько дней", - подчеркнула она

Жительница Степанакерта Нарине Даниелян рассказывает, что в одной из аптек города нашла два из жизненно необходимых ее несовершеннолетнему сыну лекарств.

"Мой сын так обрадовался, что стал кричать на всю аптеку. "Мама, моя жизнь еще на 10 дней продлилась!"" - привела его слова женщина. "Все клиенты в аптеке от радости вместе с сыном плакали", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Государство частично помогает семье, им предоставляется часть лекарства "Креон" и памперсы."В блокаде мы, взрослые, потерпим, ничего страшного, но невыносимо, когда рядом страдает твой ребенок, а ты ничего не можешь поделать", - отметила она.

Ответственная за коммуникационные программы Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что за время блокады из Армении в Нагорный Карабах при посредничестве Красного Креста доставлено свыше 10 тонн гуманитарной помощи (лекарства, детское питание, предметы гигиены). Только один раз отправили продовольствие. Всего перевозок было семь, включая перевозки тяжелобольных из Нагорного Карабаха, рассказала она.

Содержимое груза МККК не обсуждает, лишь предоставляет свои грузовые машины и перевозит через Бердзорский коридор (армянское название Лачинского коридора - Прим. "Кавказского узла"). "С тяжелой ситуацией в Арцахе мы знакомы, мы с нашими представителями МККК там на связи в ежедневном режиме. Но все, что мы можем – это напоминание о себе, что мы есть, можно воспользоваться нашей помощью. Все остальное не от нас зависит. Груз и его объём согласовывается с представителями властей обеих сторон (Армении и Азербайджана)", - отметила Зара Аматуни.

На запрос "Кавказского узла" о ситуации с резервным фондом в Информационном штабе Нагорного Карабаха не ответили.

Напомним, азербайджанские активисты, заблокировавшие Лачинский коридор утром 12 декабря 2022 года, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении 10 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Представители азербайджанских НПО, перекрывшие трассу, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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