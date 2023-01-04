Двое пациентов перевезены в Армению по Лачинскому коридору

04 января 2023, 11:33

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Пациенты провезены из Нагорного Карабаха по заблокированному Лачинскому коридору при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 3 января МИД Армении потребовал от России усилий для деблокады Лачинского коридора. Сегодня участники акции протеста пропустили по Лачинскому коридору колонну машин Красного Креста, которая следовала из Нагорного Карабаха в Азербайджан.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в разные специализированные медицинские центры Армении были перевезены два пациента, пишет сегодня со ссылкой на Минздрав Нагорного Карабаха "Новости-Армения".

По данным ведомства, у обоих пациентов диагностированы опухоли, они проходили лечение в условиях блокады Нагорного Карабаха.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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