Протестующие позволили проехать машинам Красного Креста по Лачинскому коридору

04 января 2023, 09:48

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Участники акции протеста пропустили по Лачинскому коридору колонну машин Красного Креста, которая следовала из Нагорного Карабаха в Азербайджан. Единственная дорога, связывающая непризнанную республику с внешним миром, остается заблокированной 24-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 3 января МИД Армении потребовал от России усилий для деблокады Лачинского коридора.

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция активистов длится 24-е сутки, активисты скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям", "Берегите природу", сообщило агентство АПА

Активисты сегодня в 08.33 по времени Баку [07.33 мск] пропустили колонну из трех автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК), которые следовали из Ханкенди в направлении Лачина (армянское название Ханкенди – Степанакерт. Армянское название Лачина – Бердзор).

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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