Встреча с миротворцами обнадежила жителей Нагорного Карабаха

24 декабря 2022, 21:59

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Участники митинга в Степанакерте провели шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. Представитель миротворцев сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря, потому до этой даты решено приостановить протесты, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря группа из более 20 активистов маршем дошла из Степанакерта до поста российских миротворцев, потребовав от них разблокировать дорогу в Нагорный Карабах до 24 декабря. На сегодняшнем митинге активисты призвали власти Азербайджана и российских миротворцев обеспечить возможность проезда по единственной дороге из Нагорного Карабаха. После митинга жители Степанакерта шествием отправились в направлении блокпоста российских миротворцев, с требованием открыть дорогу.

. Около 09.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 13-е сутки.

Один из инициаторов акции Тигран Петросян заявил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook*, что миротворцы не пропустили участников акции дальше, так как это "может быть небезопасно".

"Я понимаю, что столько людей, кроме мужчин и молодых парней, с нами были женщины, молодые девушки, дети, многие женщины были с детьми в колясках. Мы все прошли пешком более 20 километров. Этим мы показали, что мы есть, мы хотим жить на своей земле, и готовы защищать свои права", - сказал Петросян.

Он рассказал, что участники акции остановили перед блокпостом миротворцев. "С нами встретился офицер, который является заместителем командующего российских миротворцев в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Я рассказал ему, что мы вернулись в свои дома после войны 2020 года, потому что поверили России", - сообщил он. Однако это доверие "полностью может исчезнуть", рассказал оппозиционер.

По его словам, офицер сообщил, что по вопросу блокировки дороги Степанакерт-Горис "26-го (декабря) будет встреча на высшем уровне, и там будет поставлен вопрос". "Мы приняли решение подождать, но сообщили миротворцам, что если 26-го дорога не откроется, то мы продолжим наши акции", - сказал Петросян.

Он отметил, что "шествие прошло без инцидентов, организованно". "Люди действительно объединились для конкретного дела", - заключил Петросян.

Участник шествия Самвел Дадаян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участники акции, миновали пост карабахской полиции и продолжили шествие до поста миротворцев. "Миротворцы сказали, что 26-го декабря вопрос (блокировки) коридора должен быть решен окончательно", - подтвердил он. "Нас попросили вернуться и подождать. И мы приняли их предложение и решили подождать", - указал Дадаян.

Участница акции Наира Бабаян рассказала, что в последние дни она переживала, что блокада затянется, продумывала ", с какими проблемами нам придется столкнуться". "Но сегодня, я поняла, что если люди собираются вместе, то они могут донести свои требования до нужных адресатов. Я почувствовала себя значимым человеком", - сообщила 60-летняя женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в 1989 году ее семья покинула Мингечаур , так как "нас заставили покинуть наши дома".

"Мы приехали в Степанакерт только с документами. Здесь началась война, потом настоящая блокада. Но мы все преодолели, опять создали дом, хозяйство, вырастили детей. И теперь я не желаю, чтобы мои дети и внуки пережили все то, что нам пришлось. Я не желаю, чтобы я и моя семья опять стали беженцами", - поделилась Бабаян.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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