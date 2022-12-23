Степанакертцы поделились тревожными ожиданиями в условиях блокады

23 декабря 2022, 17:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали горожане. Неопределенность со сроками разблокировки Лачинского коридора угнетает, пожаловались они.

Как писал "Кавказский узел", около 9.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 12-е сутки.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста, но еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 21 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что купить обычные анальгетики в аптеках стало проблематично, а в магазинах заканчиваются запасы овощей и фруктов из-за отсутствия поставок.

О том, как блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха сказалась на жизни, некоторые местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла". Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Блокада разлучила родственников в Нагорном Карабахе и Армении, пожаловалась сотрудница городской библиотеки Степанакерта Анаит Гаракян. "Как дорогу откроют, сразу приеду [к родственникам]… Да, у людей стресс, вернее, депрессия. Мы не знаем, что будет завтра с нами, поэтому наше положение такое тяжелое. От детей мы это скрываем, делаем вид, что все хорошо. Но нет на самом деле ничего хорошего", - сказала она.

20 декабря ЕСПЧ в ответ на обращение правительства Армении обязал власти Азербайджана пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ коснулось лишь гуманитарных вопросов и не накладывает на Азербайджан больше обязательств, чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, указали азербайджанские правозащитники.

Медработница Анаида Авакян сообщила, что запасов продуктов "хватит дня на два". "На базаре нет ничего. Люди приходят и с пустыми руками уходят. […] Да, мы сильные духом, но все равно задумываешься о том, чем все закончится... Мы же здесь все с детьми живем", - сказала она.

Наблюдается нехватка овощей, которые привозили из Армении, в частности, лука и картофеля, отметила Авакян. "Если так пойдет, через неделю ни муки не будет, ни подсолнечного масла. А запаса картошки и лука едва хватит дня на два", - рассказала она.

Женщина упрекнула в сложившейся ситуации власти Нагорного Карабаха и Армении. "30 лет назад мы скандировали "Воссоединение!" Мы думали, что воссоединимся с матерью-Арменией и станем ее неотделимой частью. Думали, что руководители Армении будут думать о нашей безопасности. […] Точно также не работает и карабахское руководство. […] Они что, не знали, что нас ожидает? Почему до сих пор не подумали об альтернативной дороге?" – сказала она.

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Находиться в блокаде "морально тяжело", посетовал пенсионер Сарибек Саркисян. "Уже ощущается дефицит продовольствия. И самое главное - у нас нет душевного покоя, как у нормальных людей", - сказал он.

В магазинах с полок почти исчезли картофель, капуста, морковь, перечислил мужчина. "Мясные продукты несвежие, не рискую уже покупать. Не хватает молочной продукции… В аптеках тоже ощущается нехватка лекарств. В основном тех, что чаще всего употребляются", - рассказал пенсионер.

Часть лекарств аптеки получают благодаря российским миротворцам, сообщила фармацевт одной из аптек Шушан Назаретян. "Но есть лекарства, в которых нам отказывают. Не хватает детского питания, препаратов для диабетиков, лекарств от гипертонии, которые мы не можем ничем заменить. В общем, некоторые лекарства нам пополняют, но в жаропонижающих и в антибиотиках для детей нам пока отказывают", - сказала она, добавив, что "лекарства от головной боли у нас есть, но не все".

Водитель такси Карен Бабаян до 12 декабря возил людей из Степанакерта в Ереван, а теперь, по его словам, вынужден "выживать" в ожидании, когда откроют дорогу. Газ, по его словам, в Нагорном Карабахе есть. "Газ есть, только что видел, как машины в три ряда стоят. Зря паникуют... Это неправда — газ есть, свет есть", - рассказал Бабаян.

Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, с 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, возразила компания "Азеригаз". О том, что подача газа возобновлена, госминистр Рубен Варданян сообщил 16 декабря.

Мужчина отметил, что хотел вывезти отца на операцию в Армению, но не смог, поскольку автодорогу перекрыли. "С ним после этого инсульт случился, сейчас он в больнице лежит. Некоторых лекарств в больнице нет, но мы смогли найти... Нашли те, что надо, но с большим трудом. Дорогое лекарство, хорошо, что нашли", - сказал он.

Пока дорога заблокирована, водителям такси "можно и по городу таксовать", добавил Карен Бабаян. "Просьба ко всем водителям такси — не поднимайте цены! То же самое и всех остальных касается... В двух аптеках я своими глазами видел, как выросли цены. 8000 драмов (около 20 долларов. – Прим. "Кавказского узла") наценка на одно лекарство! Это абсурд! Нельзя так! Надо спокойно поддержать друг друга, чтобы с честью выйти из этой ситуации", - сказал житель Степанакерта.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.