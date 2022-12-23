Лачинский коридор остается заблокированным 12-е сутки

23 декабря 2022, 11:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха остается перекрытой 12-сутки. Всемирная ассоциация врачей призвала правительство Азербайджана освободить Лачинский коридор.

Как писал "Кавказский узел", около 9.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Лачинский коридор остается закрытым 11-е сутки, в Нагорном Карабахе наблюдается дефицит продуктов и других товаров первой необходимости, сообщил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в Ереван. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 21 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что купить обычные анальгетики в аптеках стало проблематично, а в магазинах заканчиваются запасы овощей и фруктов из-за отсутствия поставок.

Дорога из Нагорного Карабаха по-прежнему закрыта, сообщает сегодня NEWS.am.

Всемирная ассоциация врачей призвала правительство Азербайджана обеспечить проезд через Лачинский коридор. "Пациенты рискуют умереть, потому что они не могут получить свои лекарства и не могут попасть в больницу", - приводит сегодня "Новости-Армения" слова председателя совета ассоциации Франка Монтгомери, сказанные 21 декабря.

Напомним, 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста. Еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии и не могут получить помощь ереванских специалистов в связи с блокировкой дороги из Нагорного Карабаха, рассказали в тот день врачи.

Специалисты из Армении проводят дистанционные консультации врачей в Степанакерте из-за невозможности перевезти тяжелобольных пациентов в Ереван, сообщил 14 декабря Минздрав Нагорного Карабаха.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.