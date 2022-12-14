Врачи организовали онлайн-консультации для лечения пациентов в заблокированном Степанакерте

14 декабря 2022, 13:37

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Специалисты из Армении проводят дистанционные консультации врачей в Степанакерте из-за невозможности перевезти тяжелобольных пациентов в Ереван, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха. Главы четырех карабахских сел вынуждены искать новые возможности обеспечить жителей продуктами и медикаментами, рассказал сотрудник администрации Шушинского района.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили также, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а сегодня объявили, что в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении, по данным на 13 декабря, оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Пять тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в транспортировке в Ереван, пока остаются в Республиканском медцентре в Степанакерте, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Нагорного Карабаха.

По его словам, специалисты медцентра координируют работу с врачами из Армении. "Ведутся консультации в интенсивном режиме в плане наблюдения за состоянием здоровья пациентов, пока не будет решен вопрос с транспортировкой", - сказал представитель министерства.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян обратилась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) по поводу блокировки единственной дороги из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь главы Минздрава Рипсиме Хачатрян. "Анаит Аванесян обратилась в ВОЗ, ожидая быстрой реакции должностных лиц организации на назревающую в Карабахе гуманитарную катастрофу в результате перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Ответа из ВОЗ пока не получили, ждем", - привело в 11.49 мск ее слова News.am.

По состоянию на 13.30 по местному времени (12.30 мск), трасса закрыта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Все транспортные средства, независимо от назначения, лишены возможности въезжать в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") или выезжать из Арцаха", - сказал он.

За пределами Нагорного Карабаха по-прежнему находятся более 1100 граждан, среди них 270 детей, которые третий день лишены возможности вернуться домой, отметил он. "Автомобили с водителями и пассажирами, которые застряли в дороге из-за ее блокировки с этой стороны, возвращены в Степанакерт, а с той стороны выжидают в общинах Бердадзорского подрайона Шушинского района Арцаха или в Армении в городе Горис. Полиция и служба ЧС Шушинского района Республики Арцах следит за правопорядком на той стороне дороги, а в случае необходимости оказывает содействие – теплые вещи, питание", - сказал Тадевосян.

Общины Мец Шен, Хин Шен, Егцаох и Лисагор "практически тоже оказались в блокаде", так как лишены связи со Степанакертом и другими населенными пунктами Нагорного Карабаха, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Шушинского района.

Продукты питания и медикаменты жители этих сел получали из Степанакерта, и теперь главы общин "вынуждены организовывать другой путь решения этой проблемы, в обход госпрограмм по поддержке приграничных общин", сообщил он.

В Нагорный Карабах уже третий день не поступают продукты питания, медикаменты и энергоносители, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, напомнив, что Нагорный Карабах "лишен воздушного сообщения с любой частью мира". "Вопреки конвенциям международного права, самые элементарные условия, необходимые для жизнеобеспечения всех граждан, проживающих в Арцахе, нарушены уже в течение более 48 часов, и это осуществляется властями Азербайджана", - сказал сегодня Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, власти Азербайджана ранее заявили, что представители НПО проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией месторождений. Сами участники протеста заверили, что власти Азербайджана к акции протеста не причастны. Они отметили, что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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