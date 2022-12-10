Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений в Нагорном Карабахе

10 декабря 2022, 16:12

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Азербайджанские специалисты начали мониторинг и инвентаризацию месторождений полезных ископаемых на территории, где размещены российские миротворцы, заявили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг и инвентаризацию на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Переговоры стали продолжением встречи 3 декабря, на них, помимо представителей министерств, присутствовали специалисты Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана и ЗАО AzerGold.

3 декабря сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО AzerGold провели обсуждения с командованием российского миротворческого контингента в их штабе в Ходжалы. В ходе обсуждений были высказаны обеспокоенность и недовольство в связи с "незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности" на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, сообщило Минэкологии.

С сегодняшнего дня сотрудники Минэкономики, Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества и ЗАО AzerGold начинают предварительный мониторинг по расследованию предполагаемой незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории, где размещены российские миротворцы, сообщает АПА со ссылкой на совместное заявление Минэкономики и Минэкологии Азербайджана.

Мониторинг начат согласно итогам переговоров с командованием миротворцев, прошедших 3 и 7 декабря. Специалисты планируют осмотр золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, а также организацию кадастрового учета имущества, оценку потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод, пишет агентство.

Напомним, визит азербайджанской делегации в зону, где размещены миротворцы, вызвало 3 декабря беспокойство властей Нагорного Карабаха. Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис, из-за чего оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению. Позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на этом участке.

Действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны, заявили аналитики в Баку. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

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