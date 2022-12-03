Выезд из Нагорного Карабаха в Армению разблокирован после переговоров с Азербайджаном

03 декабря 2022, 16:43

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После переговоров азербайджанская сторона разблокировала единственную автодорогу из Степанакерта в Армению, сообщило правительство Нагорного Карабаха. Инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на этом участке, заявили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил сегодня, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб.

Единственная автотрасса, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, открыта для проезда после переговоров с азербайджанской стороной, сообщил Инфоштаб Нагорного Карабаха.

"Переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") с Арменией, открыта в обе стороны для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении Инфоштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По версии властей Азербайджана, Минобороны страны после запроса Минэкологии и природных ресурсов обратилось к командованию российских миротворцев по поводу отправки в места их дислокации специалистов азербайджанских учреждений "для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и экологических последствий этой деятельности на указанных территориях".

Поэтому сегодня около 10 мск сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики и сотрудники ЗАО «AzerGold» "приблизились для прохода на территорию к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил, расположенному между городами Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") и Шуша", сообщило сегодня АПА.

Азербайджан готовится к закрытию Лачинского коридора, прокомментировал эти события автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Дело не только в незаконной эксплуатации армянами азербайджанских природных ресурсов и вывозе в Армению без оплаты таможенных пошлин и прочих государственных мероприятий. Если бы не было антиазербайджанских заявлений [Рубена] Варданяна и других фактических руководителей оккупированной части Карабаха, если бы Пашинян открыл Зангезурский коридор, отношение Баку было бы другим. А так... Нет Зангезурского коридора, тогда закроется Лачинский", - написал он сегодня в посте "Началась операция по закрытию Лачинского коридора".

Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.

В конце сентября армянские политологи предположили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" Зангезурский коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку указали, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

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