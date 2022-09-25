Аналитики в Ереване и Баку спрогнозировали вероятность открытия Зангезурского коридора

25 сентября 2022, 03:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия, считают армянские политологи. Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину, считают аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", глава Генштаба Армении Эдвард Асрян 16 сентября сообщил, что подразделения азербайджанской армии продвинулись на территорию Армении на глубину до 7,5 километра, в частности приблизившись к Джермуку. Азербайджанские СМИ 15 сентября распространили информацию о том, что азербайджанской армией были взяты под контроль 53 боевые позиции, две позиции минометов, значительное количество господствующих высот. По словам экспертов, указанные высоты позволяют взять под огневой и визуальный контроль, в том числе, транспортные коммуникации Зангезура (Синюкская и Гегаркуникская область) и Гейчи (регион бассейна озера Севан).

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

По словам политолога Андриаса Гукасяна, российская сторона обязуется обеспечивать безопасность транспортных перевозок из Азербайджана в Нахичевань, при этом речь идет не про экстерриториальный коридор, против которого выступают как Иран, так и западные страны.

«Армения и Азербайджан не могут договориться о технических деталях, в частности, о режиме связи транспортной связи. В результате блокада Армении продолжает, несмотря на то, что армянские войска были выведены из пояса безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Формула трехстороннего заявления заключалась именно в этом – вывод войск в обмен деблокады. Армения свои обязательства выполнила, но деблокаду не получила», - сказал Гукасян 24 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Налаживание транспортной связи с Нахичеванью является частью общей деблокады всех коммуникаций в регионе, причем не самая значимая, добавил политолог. «Однако эту тему раздули, чтобы блокада Армении осталась незамеченной. Алиеву надо держать Армению в блокаде, Армении также выгодна блокада, так как от открытия границ с Турцией и Азербайджаном у армянского стороны никакого преимущества нет», - пояснил он.

Политолог уверен, что Азербайджан не станет пробивать силой коридор в Нахичевань через Сюник. «Чтобы пойти на силовое решение, Азербайджан должен выйти из международных структур, в частности ООН и ОБСЕ. Тема коридора – для внутреннего дискурса, чтобы заморозить статус-кво, сложившийся после войны 2020 года. И в этом цели России и Азербайджана совпадают», - подчеркнул Гукасян.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что у Баку, Анкары и Москвы сейчас только один рычаг давления на Армению – страхи армянского руководства, такие как угроза смены власти и «переворота» или какие-то компроматы о договоренностях.

«Силовое «открытие» коридора неминуемо вызовет реакцию Ирана и Запада, а политические увещевания России, призывы начать делимитацию по советским картам и прочее уже не действуют на армянское руководство. Сейчас остается только один способ – посеять панику и вынудить Пашиняна к подписанию некоего документа», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Армения может противостоять этому только коллективную политическую волю, отметила Айрумян. «Что касается Запада, то его поддержка на политическом уровне уже ощущается. Именно эта поддержка позволила сорвать и «Джермукскую операцию» по пробиванию коридора, и передачу «завоеванных» земель под контроль России», - пояснила политобозреватель.

Азербайджан пытается добиться предоставления коридора эскалацией на границе, вынудив армянскую сторону подписать соответствующий документ, считает политолог Армен Варданян.

По его словам, непосредственное вторжение с целью "пробить" коридор невозможно. «В вопросе коридора Азербайджан, помимо Турции, пользуется дипломатической поддержкой России. Это позволит ей получить очередной рычаг давления на обе стороны. Контроль будут осуществлять спецслужбы России, согласно трехстороннему заявлению», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Запад, в частности, США, а также Иран выступают против экстерриториального коридора через Сюник, добавил политолог. «В Иране прямо заявили, что в этом вопросе их интересы совпадают с интересами США», - подчеркнул Варданян.

Азербайджан вправе настаивать на реализацию проекта Зангезурского коридора

Более 200 представителей интеллигенции Азербайджана (большинство - выходцы из регионов компактного проживания азербайджанцев в Армении, которые уехали в 1988-1989 годах) опубликовали заявление о создании Гейча-Зангезурской Республики (ГЗР) на территории Армения. Гейча-Зангезурская Республика - демократическая республика с президентской системой правления. Милли Меджлис (парламент) Гейча-Зангезурской Республики учреждается в составе 75 депутатов, которые избираются путем свободных, демократических выборов каждые пять лет. В течение месяца состоится первая сессия Милли меджлиса. Спикер (председатель), первый заместитель, два заместителя, секретариат, комитеты и комиссии парламента будут определены путем голосования на этом заседании, говорится в публикации издания caliber.az в Facebook*.

Президентом республики себя объявил проживающий в Турции председатель «Общественного объединения за возвращение в Западный Азербайджан» Ризван Талыбов, который в прошлом подвергался уголовному преследованию за защиту прав бывшего министра здравоохранения Али Инсанова. 14 сентября он написал о создании ГЗР на своей странице в Facebook*.

Объявление Гейча-Зангезурской Республики может рассматриваться как инициатива группы людей, но реализация этой идеи с точки зрения международного права не представляется возможным, сказал корреспонденту «Кавказского узла» эксперт в области права, аналитик проекта по конфликтам Red Line Channel Самед Рагимов.

«Лица, провозгласившие Гейча-Зангезурскую республику, объявили ее территорией восточные и южные регионы современной Армении. На этих землях исторически проживали азербайджанские тюрки. Однако сегодня это территория современной Армении. На момент распада СССР границы между всеми бывшими советскими республиками, в том числе Азербайджаном и Арменией, были определены в соответствии с существующим в международном праве принципом uti рossidetis juris – «чем владеете, тем и владейте». Этот принцип распространяется уже на границы на независимого Азербайджана и Армении. В современной системе международных отношений существует очень консервативный подход к сецессии («ухода» части территорий). Для того, чтобы оно состоялось, должны быть очень серьезные основания. В провозглашении независимости Косово, к примеру, содержались ссылки на то, что на определенном этапе истории этой край имел самостоятельность и не входил в составе Сербии. Но и то Косово так и не признано всем международным сообществом», - сказал Рагимов.

Поэтому, продолжил он, обосновать создание Гейча-Зангезурской республики с точки зрения международного права с учетом того, что там нет фактического проживания азербайджанского населения, очень сложно.

По мнению Рагимова, в данном случае вопрос может стоять о признании прав азербайджанского населения на возвращение в Армению, где оно компактно проживало до конца 1980-хх годов и было впоследствии изгнано. Эксперт считает, что Азербайджан может отстаивать эти права азербайджанцев-выходцев на возвращение.

Как считает аналитик, акцентирования Азербайджаном в последние годы внимания на том, что современная Армения была создана на землях, где исторически проживали азербайджанские тюрки, для Баку имеет политико-практическое значение. Азербайджан стремится нейтрализовать требования независимости для армяно-населенной части Нагорного Карабаха или признания за регионом некоего «статуса». «Если есть требования о предоставлении статуса для армян на международно-признанной территории Азербайджана, то, в таком случае, аналогичный статус должен быть признан и за азербайджанцами в Армении, если речь идет о притязаниях на особые права исходя из критериев исторического проживания. Во всяком случае, такова позиция властей Азербайджана и многих представителей экспертного сообщества», - сказал Рагимов.

Он выразил сомнения в том, что за идеей создания Гейча-Зангезурской республики стоят серьезные силы и назвал инициативу скорее «популистской».

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров также считает бесперспективными попытки создания Гейча-Зангезурской республики.

«Принцип территориальной целостности незыблем. Армения 30 лет пыталась отторгнуть азербайджанские территории, но не добилась этого, и ни одно государство не признало сепаратистское образование, созданное на территории Азербайджана. То же самое касается и целостности Армении. Да, после Карабахской войны у людей, изгнанных из Армении, возникли естественные желания и надежды вернуться на Родину. Но речь может именно идти о возвращении. Это естественное право, которое может быть признано международным сообществом. Данный вопрос должен решаться в дипломатической плоскости. Однако стремление создать некое государственное образование на территории государства-члена ООН вопреки его воле не может иметь перспектив. Это касается как Армении, так и Азербайджана», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, в настоящее время речь может идти о создании условий для возвращения азербайджанцев, изгнанных из своих территорий, и создании возможностей для прямого сухопутного сообщения через Армению между Азербайджаном и его Нахичеванской автономной республикой, то есть реализации проекта Зангезурского коридора. «Это требование Азербайджана уже зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года; договоренностях, достигнутых на переговорах при посредничестве главы Совета ЕС Шарля Мишеля. Азербайджан вправе настаивать на реализации Зангезурского коридора. Поскольку гарантом этого соглашения является Россия, то Баку должен апеллировать к Москве для обеспечения исполнения договоренностей. Если Армения станет и дальше блокировать открытие коридора, то Баку в ответ должен установить погранично-таможенный контроль на Лачинском коридоре и пропускать в Карабах граждан и транспортные Армении в соответствии с требованиями своего законодательства», - заключил Сафаров.

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