Нагорный Карабах пожаловался на блокирование проезда в Армению

03 декабря 2022, 14:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанская сторона перекрыла движение по единственной автодороге из Степанакерта в Армению, заявило правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа было открыто движение по новой трассе из Нагорного Карабаха в Армению от 36-го километра трассы Степанакерт – Горис. Дорога была открыта после передачи под контроль Азербайджана трех населенных пунктов в Лачинском коридоре.

29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.

Группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так, сообщил сегодня Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха. "Очевидно, что этим шагом Азербайджан идет на провокацию, чтобы перерезать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и подвергнуть мирное население психологическому террору", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Командование российских миротворческих сил "надлежащим образом проинформировано об инциденте", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Инфоштаба. "А уполномоченные государственные органы Арцаха (Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") принимают все возможные меры для урегулирования ситуации", - сообщил он.

Министерства обороны Азербайджана и России, по состоянию на 14.02 мск, не прокомментировали на своих сайтах заявление властей Нагорного Карабаха.

Напомним, передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. 25 августа ведомство заявило, что Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 км начинается от 36-го километра трассы Степанакерт–Бердзор (от перекрестка села Мец Шен). От моста над рекой Ахавно в сторону Корнидзора работу ведут три армянские компании, перед ними стоит задача подвести дорогу к мосту. Строители планируют до начала весны 2023 года завершить все, в том числе бетонные работы. До окончания строительства сухопутная связь Армении и Нагорного Карабаха будет осуществляться по щебеночному участку дороги длиной 4,5 км, которую восстанавливает карабахская строительная компания, сообщило 12 августа "Новости-Армения".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.