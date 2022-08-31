Движение по новой дороге из Нагорного Карабаха в Армению начато под присмотром миротворцев

31 августа 2022, 11:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные разместились вдоль новой трассы из Нагорного Карабаха в Армению, открытой после передачи под контроль Азербайджана трех населенных пунктов в Лачинском коридоре.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту с 20.00 часов (19.00 мск) 30 августа. Участники совещания Совбеза заявили, что уже завершено асфальтирование дороги протяженностью 4,7 километра, временно соединяющей маршрут с автомагистралью Горис – Степанакерт. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранит статус коридора.

Движение по новой дороге между Нагорным Карабахом и Арменией открыто, сообщили поздно вечером "Новости-Армения" со ссылкой на репортаж "Арцахского телевидения". "Новый маршрут коридора начинается от 36-го километра трассы Степанакерт–Горис. От указателя «Бердадзор» следует свернуть налево и продолжить путь по новой дороге. Длина дороги – 21,3 км, ширина – 11,2 метра. После 21-го километра по мосту над рекой Ахавно следует свернуть направо и присоединиться к трассе Степанакерт–Горис по временной дороге, работы по укладке одного слоя асфальта которой завершены", - процитировало издание авторов репортажа.

На новой дороге дислоцированы российские миротворцы, также усиленную службу там несут сотрудники дорожной полиции МВД Нагорного Карабаха, сообщило издание.

Фрагмент телесюжета "Арцах ТВ" опубликован сегодня ночью в Telegram-канале Re:public of Artsakh. На кадрах, снятых в вечернее время, видны несколько легковых автомобилей, едущих по асфальтированной автодороге в сопровождении служебных машин с включенными проблесковыми маячками. В кадр попали также дорожный знак с надписью "Мец Шен" на армянском, русском и английском языках, и военнослужащий, стоящий около бронированной машины под российским флагом.

Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 км начинается от 36-го километра трассы Степанакерт–Бердзор (от перекрестка села Мец Шен). От моста над рекой Ахавно в сторону Корнидзора работу ведут три армянские компании, перед ними стоит задача подвести дорогу к мосту. Строители планируют до начала весны 2023 года завершить все, в том числе бетонные работы. До окончания строительства сухопутная связь Армении и Нагорного Карабаха будет осуществляться по щебеночному участку дороги длиной 4,5 км, которую восстанавливает карабахская строительная компания, сообщили 12 августа "Новости-Армения".

Российские миротворцы дислоцированы на 4,7-километровом участке новой трассы Степанакерт–Горис, сообщила 30 августа пресс-секретарь Министерства терруправления и инфраструктур Нагорного Карабаха Виктория Петросян.

"Участок новой трассы, который временно соединит Арцах с Арменией, полностью заасфальтирован. Он будет в той же логике, что и дорога Степанакерт–Горис–Бердзор. Новый маршрут будет действовать до завершения строительства основного участка коридора, соединяющего Арцах с Арменией. В настоящее время там уже дислоцированы российские миротворцы, которые ведут наблюдение", - привело 30 августа ее слова "Арменпресс".

Напомним, передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. Власти Армении указали, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявило 25 августа Госагентство автодорог, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение недели.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. К 28 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи и азербайджанская военная полиция

Российские миротворцы останутся в Лачинском коридоре до запуска альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению, а затем поменяют дислокацию и возьмут под контроль новую трассу, сказали военный эксперт Азад Исазаде и правозащитник Расул Джафаров.

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